Sigue en directo el partido SD Ponferradina-C. Atl. Osasuna Promesas

Previa y novedades

17:43 07/03/2026

18:20 07/03/2026

La Deportiva defiende su puesto de play off -2ª vez en la temporada- alcanzado la pasada semana tras sumar el triunfo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. Otro filial, el de Atlético Osasuna, se presenta hoy en El Toralín como víctima propicia, pero pocos se fían de sus números, de su mala racha y de las diferencias existentes ahora entre uno y otro conjuntos en resultados y clasificación. La formación blanquiazul tiene la opción de dormir en 3ª posición este sábado e incluso acabar la jornada 27 ocupando ese puesto.

Todas las miradas están puestas en Andrés Prieto. El portero alicantino está a 14 minutos de batir el histórico récord de Manolo Rubio, el arquero que más minutos mantuvo la imbatibilidad de la portería blanquiazul en toda su historia: 766 minutos entre octubre y diciembre del 2003. Fue precisamente un filial y en El Toralín, el del Atlético de Madrid, el que rompió su marca.

Nafti no podrá contar para este partido con el sancionado Calderón ni con los lesionados Erik Morán, Fede San Emeterio y David Andújar, aunque recupera tras suspensión por acumulación de amonestaciones a Xemi. Sin embargo, el máximo goleador deportivista empieza en el banquillo y es Slavy el titular en la mediapunta. Es la única novedad del once berciano con respecto al duelo del pasado fin de semana.

El cuadro osasunista lleva 13 jornadas sin ganar (9 derrotas y 4 empates), es decir, la mitad de lo que va de Liga. Es colista con 21 puntos, uno menos de los que ha conseguido la Deportiva en las últimas 8 jornadas. Es el conjunto que menos marca y se ve las caras con el 3º que menos encaja y que lleva sin hacerlo desde el 04 de enero. Javi Castillejo, que nunca ha ganado a la Deportiva, igual que el cuadro rojillo nunca lo ha hecho en El Toralín, pierde para el duelo al mediocentro Mauro Echegoyen por sanción. La novedad es la entrada en el once de Arrasate. El cuadro rojillo podría repetir el sistema 5-2-1-2 con el que jugó ante el Pontevedra hace una semana.

En el partido de la 1ª vuelta se produjo un 0-0 en Tajonar que rompió con una serie de tres derrotas consecutivas del cuadro berciano, el cual falló múltiples ocasiones para haber logrado entonces la 2ª victoria del campeonato.

Dirige el duelo Alfredo Ramo Andrés, que pita su 1ª temporada en la categoría y que nunca se ha encontrado como árbitro principal con el cuadro berciano.