Sigue en directo el partido SD Ponferradina-C. Atl. Osasuna Promesas
SD Ponferradina
En directo
0
1
Atl. Osasuna Pr.
Bonel (16')
Prolongación
3' de prolongación.
Amarilla a Ger Nóvoa.
Centro raso de Cortés que atrapa el portero visitante.
Córners a favor: 7-0.
Tiro de Borja Vázquez que bloquea un defensa y el cuero se va a córner.
Faltas cometidas: 2-8.
Centro de Andoni que remata de cabeza al larguero Borja Valle, pero el ponferradino estaba adelantado y la acción queda invalidada por fuera de juego.
Hoy está jugando Cortés de mediapunta y Slavy de delantero.
Tiro muy alto y muy desviado de Cortés.
Aunque ya ha lanzado 5 córners, a al Deportiva le cuesta crear acciones claras en el área navarra.
Espejo vuelve a cerrar un intento de golpeo de Cortés.
Córner que peina Undabarrena, llega a Borja Valle, la baja y remata con la zurda demasiado cruzado.
Contragolpe de la Deportiva y Manu Rico corta un centro al área antes de que llegue Cortés al remate.
Córner en corto que centra al 2º palo Andoni, rechaza el portero, rebota en Borja Valle y se va fuera cerca del palo.
Desde el 4 de enero la Deportiva no recibía un gol. El nuevo récord queda establecido en 769 minutos.
Gol de Atlético Osasuna
0-1-Tiro desde dentro del área de Arroyo que salva el arquero blanquiazul y en el rechace fusila Bonel.
RÉCORD HISTÓRICO
Andrés Prieto llega a 767 minutos sin recibir un gol, superando los 766 de Manolo Rubio entre octubre y diciembre del 2003. Es el récord de imbatibilidad en casi 104 años de historia de la entidad.
Falta frontal que saca la defensa de la Deportiva y posterior centro que tampoco remata nadie.
El cuadro osasunista juega finalmente con un 5-3-2.
Córner ensayado y el tiro de Andoni lo salva un defensa.
Centro de Frimpong y un defensa se anticipa a Slavy para mandar a córner.
Primeros compases sin dominador claro. 11 minutos para que Prieto bata el récord de imbatibilidad de la historia del club.
Empieza el choque
Arranca el partido.
Sorteo de capitanes
Han salido los equipos al césped.
Previa y novedades
La Deportiva defiende su puesto de play off -2ª vez en la temporada- alcanzado la pasada semana tras sumar el triunfo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. Otro filial, el de Atlético Osasuna, se presenta hoy en El Toralín como víctima propicia, pero pocos se fían de sus números, de su mala racha y de las diferencias existentes ahora entre uno y otro conjuntos en resultados y clasificación. La formación blanquiazul tiene la opción de dormir en 3ª posición este sábado e incluso acabar la jornada 27 ocupando ese puesto.
Todas las miradas están puestas en Andrés Prieto. El portero alicantino está a 14 minutos de batir el histórico récord de Manolo Rubio, el arquero que más minutos mantuvo la imbatibilidad de la portería blanquiazul en toda su historia: 766 minutos entre octubre y diciembre del 2003. Fue precisamente un filial y en El Toralín, el del Atlético de Madrid, el que rompió su marca.
Nafti no podrá contar para este partido con el sancionado Calderón ni con los lesionados Erik Morán, Fede San Emeterio y David Andújar, aunque recupera tras suspensión por acumulación de amonestaciones a Xemi. Sin embargo, el máximo goleador deportivista empieza en el banquillo y es Slavy el titular en la mediapunta. Es la única novedad del once berciano con respecto al duelo del pasado fin de semana.
El cuadro osasunista lleva 13 jornadas sin ganar (9 derrotas y 4 empates), es decir, la mitad de lo que va de Liga. Es colista con 21 puntos, uno menos de los que ha conseguido la Deportiva en las últimas 8 jornadas. Es el conjunto que menos marca y se ve las caras con el 3º que menos encaja y que lleva sin hacerlo desde el 04 de enero. Javi Castillejo, que nunca ha ganado a la Deportiva, igual que el cuadro rojillo nunca lo ha hecho en El Toralín, pierde para el duelo al mediocentro Mauro Echegoyen por sanción. La novedad es la entrada en el once de Arrasate. El cuadro rojillo podría repetir el sistema 5-2-1-2 con el que jugó ante el Pontevedra hace una semana.
En el partido de la 1ª vuelta se produjo un 0-0 en Tajonar que rompió con una serie de tres derrotas consecutivas del cuadro berciano, el cual falló múltiples ocasiones para haber logrado entonces la 2ª victoria del campeonato.
Dirige el duelo Alfredo Ramo Andrés, que pita su 1ª temporada en la categoría y que nunca se ha encontrado como árbitro principal con el cuadro berciano.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 22 Esquerdo, 16 Frimpong; 18 Borja Vázquez, 9 Cortés, 10 Borja Valle -c-; 8 Slavy.
Convocatoria: 4 Moltenis, 11 Petkov, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 15 Vasco, 17 Keita, 20 Pau Ferrer, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·C. At. Osasuna Prom. (5-3-2): 13 Rafa Fernández; 12 Rufo Lucero, 3 Jiménez, 4 Espejo, 5 Santos, 21 Raúl Chasco; 34 Arrasate, 10 Manu Rico, 16 Auría -c; 17 Arroyo, 19 Bonel.
Convocatoria: 1 Stamatakis -ps-, 7 Lumbreras, 8 Ander Yoldi, 9 Dani González, 11 Pedroarena, 15 Efremov, 22 Larrión, 26 Garín, 30 Ansó.
DT: Santi Castillejo.
·Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (Aragón); auxiliares: Jon Martínez y Javier Arévalo; cuarto árbitro: Álvaro Sahelices.