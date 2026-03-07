El Atlético Astorga pasa por encima del Marino de Luanco

ATLÉTICO ASTORGA 3

Llamazares; Ceínos, Jony (Manso, min 46), Sellés, Sergio Peláez (Augusto, min 63), Ayoub (Cervero, min 57), David Álvarez (Ivi Vales, min 57), Jesu, Nistal, Adri Álvarez (Guillem Hernández, min 73) y Kante.

MARINO LUANCO 0

Dennis; Somolinos, Orfila (Tito Leyva, min 46), Tomás, Óscar (Pelayo, min 46), Marcos Bravo, Talarin (Borja, min 60), Marcos, Berto (Chus Ruiz, min 72), Basurto e Iñigo (Martín, min 72).

Goles: 1-0, min 8: Jesu; 2-0, min 37: Nistal; 3-0, min 59: Ceínos. Árbitro: Miguel Gómez Carral (Comité Cántabro). Amarilla a los locales Jony, Sergio Peláez, David Álvarez, Kante y Guillem Hernández. Roja al visitante Tomás (minuto 58). Incidencias: Estadio La Eragudina. Partido de la 26ª jornada del grupo 1 de la 2ª RFEF. Buena entrada con cerca de medio millar de espectadores.

El Atlético Astorga está de dulce y lo plasma sobre el terreno de juego en cada reválida que afronta. La de ayer frente al Marino de Luanco no tuvo mejor desenlace que una goleada para los de José Luis Lago (3-0) que además les permite dormir en la novena posición. Y con más ventaja respecto a la zona de peligro.

Y todo en un partido en el que los verdes se veían las caras frente a un rival con un elevado potencial y dispuesto a ‘vengarse’ de la derrota a mano de los astorganos en la primera vuelta.

Pero el guion del partido fue todo lo contrario. Dio igual que el Marino saliera en plan dominante. A los maragatos apenas les bastaron ocho minutos para aprovechar un error de la defensa y el portero del Marino para, ten un saque de esquina, acertar con las mallas rivales. Fue Jesu al segundo palo el que inauguraba el marcador.

El plantel asturiano trató de recomponerse del gol y primero con Basurto, luego con Iñigo y posteriormente con Óscar intentaron devolver las tablas al marcador. Pero ahí estuvo Llamazares para evitarlo. Por si fuera poco los locales lograban acertar en otro error de cobertura visitante a los 37 minutos. Esta vez con Nistal como encargado de culminar en gol la jugada. Era el 2-0.

La segunda parte tuvo poca historia. El Marino intentó reaccionar, pero a los 58 minutos Tomás cometía un penalti que lanzaba Cervero. El portero logró despejar, pero ahí estaba Ceínos para poner el 3-0. Y se acabó todo porque el Astorga no iba a pasar más apuros hasta el final.