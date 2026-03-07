El Atlético Mansillés empata en Miranda

Publicado por Alberto Ortiz Miranda De Ebro Creado: Actualizado:

MIRANDÉS B 0

Ale Gorrín, Hodei, Isaac, Álex Jiménez (Markel, min 65), Hugo Zárate, Marcos Gracia, Sergio Gabriel (Coniac, min 85), Maiga (Julen, min 85), Calzado (De Lucas, min 85), Aritz y Chans.

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Alessandro, Nacho (Pacios, min 81), Casti, Pani, Lucas, Saúl, Celada, Florín (Pablo, min 58), Jairo, Mario y Adri (Matos, min 58).

Árbitro: Domingo Heras Elvira. Tarjeta amarilla al local Aritz, y a los visitantes Saúl, Jairo, Mario, Pacios, Pablo y a su segundo técnico. Incidencias: Municipal Ence.

El Atlético Mansillés arañó un punto en su visita al feudo del Mirandés B (0-0), en un partido caracterizado por la igualdad y en el que las defensas se impusieron a los ataques. La primera mitad dejó un choque muy igualado, con mucho ritmo e intensidad, pero con escasas ocasiones claras de gol. Los burgaleses y leoneses protagonizaron un primer acto muy físico, marcado por la pelea constante en el centro del campo y por la solidez defensiva de ambos equipos. Desde el pitido inicial quedó claro que ninguno de los dos conjuntos estaba dispuesto a conceder facilidades. Tanto el conjunto rojinegro como el bloque visitante apostaron por presionar alto la salida de balón de su rival, lo que provocó numerosas disputas y pérdidas en la zona ancha. Esa presión constante derivó en un juego trabado, con pocas combinaciones largas y con frecuentes balones divididos. El encuentro se desarrolló principalmente en el centro del campo, donde ambos equipos intentaban imponer su ritmo, aunque sin demasiada continuidad en el juego. Ante la dificultad para elaborar jugadas, los dos conjuntos recurrieron en varias fases al fútbol directo, buscando a sus delanteros con envíos largos para ganar metros. En esa puja constante las ocasiones no fueron numerosas. Al final el reparto de puntos fue lo más justo.