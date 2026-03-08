La Cultural Leonesa, obligada a dar el zarpazo

El segundo capítulo del efecto De la Barrera en la Cultural Leonesa se ofrece este lunes a partir de las 20.30 horas en el Almería Stadium en el partido que cierra la vigesimonovena jornada de Segunda División. El equipo leonés pretende dar un zarpazo al indiscutible favoritismo del conjunto almeriense, que ha encadenado cuatro victorias y un empate en sus últimos compromisos y que tiene además la opción de encaramarse a la plaza de ascenso directo tras el tropiezo en la presente jornada del Castellón ante la Real Sociedad B (4-2).

El conjunto que dirige en la parte técnica Rubén de la Barrera, que se estrenó con derrota en el debut de su segunda etapa culturalista ante la UD Las Palmas (0-3), acumula una racha de once jornadas sin conocer la victoria que le han anclado en los puestos de descenso de los que no saldría aunque lograra el triunfo en campo almeriense. El técnico gallego contará con las bajas del brasileño Lucas Ribeiro, sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones y también lesionado, sin concretarse el periodo de inactividad, además de Rafa Tresaco que sigue con sus molestias en el aductor que ya le impidieron participar en el último partido.

La UD Almería de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' llega con 49 puntos, los mismos que el Castellón con un partido menos. Tras rescatar un punto en el minuto 94 en el Carlos Belmonte, el equipo rojiblanco no quiere sorpresas porque el margen es mínimo y que cualquier detalle puede modificar la posición en una tabla muy apretada, lo que le obliga a competir con madurez y capacidad de gestionar la presión.

En el plano deportivo, Rubi medita varias incógnitas en el centro del campo. Dion Lopy ya está recuperado tras la lesión que sufrió a finales del pasado año y puede convertirse en una alternativa importante para reforzar esa zona. André Horta también aparece como opción para acompañar a Iddrisu Baba en la medular. En defensa regresaría Álex Muñoz al lateral izquierdo junto a Marcos Luna, Nelson Monte y Fede Bonini con Andrés Fernández en la portería, mientras que en ataque continúan como referencias Baptistao, Morcillo, Arribas y Miguel de la Fuente, con Embarba siempre preparado para aparecer en el rectángulo de juego.