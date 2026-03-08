La Cultural Leonesa juvenil huele el ascenso a la máxima categoría

Publicado por Arturo Oroz Burgos Creado: Actualizado:

BURGOS CF B 1

Ruben, Mario Sánchez (Aarón, min 74), Fuente, Iago Martínez (Mateo, min 74), Aurrekoetxea, Juan Gomez (Beltrán, min 85), Llorente (Chacobo, min 61), Rodrigo, Cascajares, Ángel Díaz y Susilla (Madruga, min 74).

CULTURAL LEONESA 4

Palomares, Cachán (Pablo Rojo, min 74), Jorge Alonso, Raúl Calvo, Raul Freitas, Miguel Arribas (Lafu, min 74), Hugo Aller (Daniel Alvarez, min 84), Mauro Fontanillo, Falagán, Diego (Álvaro, min 74) y Ángel Martínez Ochoa (Marc Escudero, min 58).

Goles: 0-1, min 41: Ángel Martínez; 1-1, min 47: Ángel Díaz; 1-2, min 66: Diego Julian; 1-3, min 81: Falagán; 1-4, min 85: Falagán. Árbitro: Alejandro Ortiz Alcala. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Iago Martínez y Aurrekoetxea y al visitante Raúl Calvo. Incidencias: Ciudad Deportiva de Castañares 3 con poco público.

La Cultural logró una victoria contundente por 1-4 frente al Burgos CF B, mostrando eficacia y carácter a lo largo de todo el partido. Desde los primeros minutos, los leoneses se plantaron firmes en defensa y buscaron generar peligro por las bandas, aunque el marcador tardó en moverse. El primer gol llegó en el minuto 41 por medio de Ángel Martínez, que adelantó a la Cultural antes del descanso y puso justicia al dominio visitante. Sin embargo, apenas comenzada la segunda mitad, Ángel Díaz empató para el Burgos B, reactivando la tensión en el campo.

La Cultural no se dejó intimidar y recuperó la ventaja en el 66’ con un potente remate de Diego Julián, que volvió a poner a su equipo por delante. En el tramo final, Falagán anotó dos goles, en los minutos 81 y 85, cerrando la goleada y certificando una victoria que refleja la superioridad del Leonesa en el juego colectivo.