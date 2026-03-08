La Peña remonta en el derbi a la Ponferradina

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 2

Miguel, Álex, Castro, Yago, Víctor (Ricardo, min 70), Mikel, Marcos, Asier (Hugo Martínez, min 70), Marquitos (Dani, min 89), Fraguas (Iván, min 83) y Joe (Fabio, min 70).

SD PONFERRADINA 1

Marcos, Samu, Aitor, Martín, Adri, Fuentes, Lenin (Mayorga, min 87), Oliver (Pablo, min 78), Dani (Erick, min 63), Nico y Jean Paul.

Goles: 0-1, min 68: Castro, en p.p.; 1-1, min 75: Fabio; 2-1, min 89: Marcos. Árbitro: Óscar Álvarez Pardo, asistido por Sergio Callejo Guadalupe y Miguel Ángel González Gago. Extraordinario arbitraje, midiendo a los dos equipos por el mismo rasero, como debe de ser en el fútbol base, aunque en otras zonas prime beneficiar siempre al equipo local y faltar al respeto al equipo visitante como norma habitual. Amonestó con amarilla a los locales Víctor y Mikel, además de a los visitantes Nico y Adrián. Incidencias: La Palomera, con casi dos centenares de aficionados con gran ambiente de fútbol. En el descanso la familia peñista cambió cromos de la colección de esta temporada, tras la quedada anunciada.

La Peña/Vidal remontó a la Ponferradina (2-1) en un partido de muchos kilates en La Palomera, con dos equipos entregados a por la victoria, aunque al final fueron los locales dirigidos por Alberto Labrador los que se llevaron el triunfo al mostarse más eficaces de cara a portería, además de plantear el técnico local un partido más valiente que su colega en el banquillo berciano, Rubén Martínez, lo que propició que Marcos diera el triunfo final a los peñistas al convertir en gol un lanzamiento a balón parado que se le coló entre las manos al guardameta ponferradino. El karma quiso que Marcos anotara el gol de la victoria tras su tanto legal anulado en la primera vuelta en Ponferrada.