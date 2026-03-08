Álvaro Fuertes se apunta el triunfo en el Rallysprint de Tierra de Villaquejida

Álvaro Fuertes estrenó el cuadro de honor del Rallysprint de Villaquejida. Lo hizo imponiéndose junto a su copiloto Héctor Álvarez y a los mandos de su Mitsubishi Lancer Ralliant en una prueba que tenía además como aliciente el ser valedera para el campeonato de Castilla y León de la especialidad.

Un tramo de algo más de 13,5 kilómetros que se tuvo que completar en tres ocasiones deparaba el vencedor final de una prueba que contó con los mejores alicientes posibles para dotarla de emoción.

La primera pasada por el tramo se la apuntaba Pablo Martínez junto a Sergio García con su Citroën Saxo seguido de Álvaro Fuertes a 19 segundos mientras que Víctor Peña junto a Jesús Montiel (Peugeot 206) se hacía con la tercera posición provisional.

La segunda pasada iba a traer consigo un cambio de líder. La salida de carretera de Pablo Martínez que lo obligaba a abandonar dejaba a un favorito menos en la puja por los puestos de honor. Y ahí Álvaro Fuertes iba a sacar a relucir sus prestaciones en este tipo de escenarios. El piloto de la escudería ATK Motorsport firmaba el 'Scratch' para hacerse con el primer puesto en la general justo por delante de un Víctor Peña que no daba su brazo a torcer cediendo a falta de una manga siete segundos. Jorge García y su copiloto Adrián García a los mandos de un Opel Astra iban a situarse terceros con Nauffel Álvarez-Richard Brun (Citroën Saxo) y Jesús Panizo-Darío Martínez (Opel Corsa Proto) al acecho de cualquier contratiempo para intentar hacerse un hueco en el podio tras la última pasada.

El guion de los últimos 13,5 kilómetros no iba a variar en exceso. Álvaro Fuertes lograba marcar el mejor tiempo sentenciando su triunfo en el Rallysprint de Villaquejida con un tiempo total de 35:01 mientras que Peña salvaguardaba con acierto su segunda posición quedándose a una quincena de segundos del triunfador y Jorge García hacía lo propio en este caso con una desventaja de 46 segundos. Los tres iban a ocupar el cuadro de honor definitivo en Villaquejida quedándose a las puertas Nauffel y Panizo.

En su estreno a nivel competitivo la carrera se convirtió en un notable escaparate de pilotos para repetir en próximas ediciones. Y con el aliciente en este debut de estar incluida dentro del calendario del certamen autonómico dentro de la especialidad de rallysprint de tierra.