De la Barrera: «La plantilla es amplia, las bajas no me condicionan»

El entrenador culturalista, Rubén de la Barrera, no puede contar con Lucas Ribeiro por sanción federativa al acumular la quinta cartulina amarilla ante la UD Las Palmas, aunque está semana sufrió una fuerte contusión en la pierna izquierda que, tras las pruebas realizadas, le mantendrá apartado del grupo en función de la evolución de la lesión. Rafa Tresaco tampoco está en condiciones físicas, «por una lesión en el abductor", según precisa De la Barrera, que a continuación afirma: «Estas bajas no me condicionan porque hay una plantilla amplia. Todos son importantes y necesitamos de todos en el mejor estado». Rubén de la Barrera manifiesta: «Es preciso mejorar lo que no hicimos tan bien en el último partido ante la UD Las Palmas. Tenemos que ver otras alternativas y su evolución. Para ganar hay que hacer las cosas bien. Ponemos todos los sentidos para conseguirlo», en referencia al encuentro ante la UD Almería.