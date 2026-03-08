Rubi: «De la Barrera da muchos recursos a sus plantillas»

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se refiere al equipo leonés así: "La Cultural, en campo del Leganés, hace un partidazo y se le escapa la victoria al final. De Rubén de la Barrera tengo clarísimo que es un entrenador que con tiempo va a hacer jugar muy bien a los equipos, es un entrenador que le da muchos recursos a sus plantillas y les da mucha variedad en su juego. El cambio viene a intentar cambiar una dinámica de resultado como suelen hacer todos los equipos".

Rubi recalca: "Mi mentalidad es ambiciosa, 100%. Quiero el camino directo, pero lo que no quiero es, si no voy por el camino directo, que entremos derrotados al segundo camino. Si no podemos conseguir esas dos primeras plazas, que vamos a pelearlas al máximo, no entrar derrotados a un play off porque entonces sí que se te va la segunda opción porque generas un estado de que has fracasado y nosotros somos peligrosos".