Dos 'oros' en la Legua de Villamandos

La Legua de Villamandos contó con una presencia de atletas notable en su décima edición.DL

Guillermo García y Verónica Robla hicieron valer su condición de favoritos para apuntarse el triunfo en la X Legua Popular Villamandos. La segunda parada de la Copa Diputación 2026 contó en la nómina de salida con una destacada presencia de atletas que tuvieron que hacer frente a un recorrido de 5.600 metros.

En la categoría masculina el más consistente era Guillermo García que lograba alcanzar la meta en un tiempo de 17:16. Eso sí, tuvo que emplearse a fondo para evitar que el segundo clasificado, Gonzalo Barrientos, le diera caza. El tercero y último en bajar de los 18 minutos fue Javier Fernández (17:59).

Por lo que respecta a la categoría femenina Verónica Robla puso desde los primeros metros segundos de distancia respecto a sus más rivales. Así fraguaba su victoria con un registro de 20:21. Elena Calvete era segunda y Beatriz Villoria tercera.