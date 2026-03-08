La Virgen planta cara al Atlético Tordesillas

Publicado por Aquilino Ozalama Tordesillas Creado: Actualizado:

El CD La Virgen del Camino no pudo puntuar en su visita a Las Salinas y terminó cayendo por 1-0 ante el Atlético Tordesillas en un partido competido que se decidió por un único tanto en la segunda mitad. El conjunto leonés plantó cara durante todo el encuentro, aunque no logró encontrar el camino del gol. El choque comenzó con iniciativa del conjunto local, que en el minuto 6 ya reclamó un posible penalti sobre Chatún. Poco después, Dani Díez probó fortuna con un disparo que fue bien detenido por el guardameta visitante Dani Freile, que empezaba a destacar bajo palos.

El Tordesillas siguió insistiendo y en el minuto 14 vio cómo se le anulaba un gol a Chatún por fuera de juego. El propio atacante lo intentó poco después con un disparo desde fuera del área que se marchó muy cerca del poste. Antes de cumplirse la media hora llegó otra ocasión clara para los locales con un remate de cabeza de Fer que obligó a Freile a realizar una gran intervención. El portero leonés mantuvo con vida a su equipo en varios momentos del primer tiempo.

Con el paso de los minutos, el Tordesillas continuó llevando la iniciativa, pero comenzó a perder claridad en sus ataques en el tramo final de la primera mitad. Pese a haber generado varias llegadas peligrosas, el marcador no se movió antes del descanso. Tras la reanudación llegó la acción decisiva del encuentro. En el minuto 50, Dani Díez sorprendió con una vaselina lejana que encontró adelantado al guardameta y terminó colándose en la portería para firmar el 1-0.

El gol afectó momentáneamente al CD La Virgen del Camino, que durante algunos minutos quedó algo descolocado. Sin embargo, el Tordesillas tampoco logró aprovechar ese momento para ampliar la ventaja. Con el paso de los minutos, el conjunto leonés fue recuperando sensaciones y comenzó a buscar con más decisión la portería rival. En el minuto 70, Chatún probó con un disparo lejano que se marchó cerca del poste.

Poco antes, el Tordesillas había tenido una doble ocasión que obligó a Dani Freile a intervenir de nuevo con dos buenas paradas para evitar el segundo tanto local. La Virgen fue creciendo en el tramo final, aprovechando el desgaste físico del rival, que había llevado el peso del partido durante muchos minutos.

La ocasión más clara para los visitantes llegó en el minuto 78, cuando un jugador sacó un potente disparo que obligó a Farolo a realizar una gran parada para mantener la ventaja. En los últimos minutos, el conjunto virginiano se volcó en busca del empate, intentando generar peligro con balones al área y acciones rápidas en ataque.

Sin embargo, el Tordesillas supo defender con orden su ventaja y mantener su portería a cero hasta el pitido final. El 1-0 definitivo dejó sin premio a un La Virgen que luchó hasta el final pero no logró materializar ocasiones.