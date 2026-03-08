Los minutos finales de partido condenan de nuevo al Olímpico de León

El Olímpico de León cayó por la mínima en su visita a la capital de España.aroa caño

Empezaba fuerte el Atlético de Madrid C necesitado de puntos intentando apretar con presión muy alta aunque sin generar excesivo peligro sobre la meta de Natalia.

Le costaba al Olímpico entrar en dinámica de partido pero tras la reanudación las leonesas mostraban mucho más peligro. Una gran ocasión de Ayure y varias más de Fariza hacían que el equipo fuera superior en muchas fases del partido.

Los cambios tácticos sirvieron más a las rojiblancas. Transiciones diversas provocaban un partido más alocado. Cuando mejor estaba el Olímpico una jugada donde la zaga no era capaz de despejar, acababa con el gol de Kora que hundía a las leonesas.