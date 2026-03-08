El Villarreal mantiene su solidez como local ante un correcto Elche

Publicado por Pablo Verdú Villarreal Creado: Actualizado:

VILLARREAL 2

Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro (Veiga, min 75), Rafa Marín, Cardona; Buchanan (Moreno, min 64), Comesaña (Pareho, min 75), Gueye (Partey, min, 75), Moleiro (Alfon, min 64); Pépé y Mikautadze.

ELCHE 1

Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Sangaré (Josan, min 67), Aguado (Redondo, min 67), Febas (Villar, min 67), Diangana (Neto, min 59), Germán; Rafa Mir (André Silva, min 77) y Álvaro Rodríguez.

Goles: 1-0, min 31: Buchanan; 2-0, min 41: Mouriño; 2-1, min 82: André Silva. Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla al local Moleiro y al visitante Neto. Incidencias: La Cerámica con 16.301 espectadores.

El Villarreal se mantiene enganchado a la lucha por la tercera plaza tras lograr una sufrida victoria (2-1) como local ante un Elche que sigue atascado y suma ya diez partidos, todos los de 2026, sin ganar. El duelo autonómico tuvo un guion extraño. Tras un buen inicio del equipo ilicitano, que desperdició varias ocasiones de gol, el conjunto castellonense acabó imponiendo su calidad en el tramo final de la primera parte con los goles del canadiense Buchanan y del uruguayo Mouriño.

El conjunto castellonense desperdició la posibilidad de golear en la segunda parte y un gol del portugués André da Silva, a ocho minutos del final, metió de lleno en el partido al Elche, que soñó con el empate hasta el final. El equipo de Sarabia, angustiado por su situación clasificatoria y su mala dinámica como visitante, tuvo una excelente puesta en escena ante el Villarreal, al que sometió durante los primeros minutos.

El conjunto ilicitano, valiente y sin complejos, avisó al primer minuto de juego con un disparo de Álvaro que atajó sin problemas Júnior. El Villarreal replicó con una gran acción individual de Buchanan, cuya asistencia no encontró rematador. Al final, el Elche se fue con todo a por el empate, encerrando por completo al equipo local, aunque su juego no le dio.