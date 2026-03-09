Audrey Pascual, compañera de la leonesa María Martín-Granizo en los paralímpicos de Milán, logra el oro en Supergigante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La esquiadora madrileña Audrey Pascual se colgó el 9 de marzo la medalla de oro en Supergigante, su segundo metal tras la plata en Descenso, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026, que se celebran hasta el domingo día 15 en el norte de Italia. María Martín-Granizo competirá por primera vez el día 12 en la categoría de Gigante.

Pascual fue la segunda corredora en tomar la salida dentro de la categoría de mujeres que compiten sentadas y ya se colocó en la primera posición, con un crono de 1.17:82. Ninguna de las otras participantes fue capaz después de superarla, ya que su principal rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se llevó el oro en Descenso, fue descalificada por salirse del trazado.

Esta victoria se suma a las cuatro que ya había conseguido la española en las pruebas de Supergigante de la Copa del Mundo a lo largo de la temporada. La segunda posición, a mucha distancia, la ocupó la japonesa Momoka Muraoka (1.24:14), mientras que en la tercera repitió la china Sitong Liu (1.24:91).

Tras finalizar la prueba, Pascual se mostró radiante: “Se pasan más nervios abajo, cuando sales de las primeras que antes de salir arriba. Al final bajas sin tener referencia de nada y estás esperando a ver qué hacen las demás. Ya cuando ha bajado la china y he visto que estaba lejos, he podido respirar un poco. Y cuando he visto que la alemana en ese salto ha cogido una dirección demasiado recta no me lo podía creer. Estaba superemocionada, gritando a mi familia”.

Pascual llegaba muy motivada al Supergigante, tras haberse quedado a solo cinco centésimas del oro en el Descenso: “Antes de salir le pido a mi entrenador que me recuerde que esto me gusta, que me gusta competir y que estoy aquí porque quiero”, explicó. “Disfrutar de la bajada sí que es complicado porque vas un poco forzada, pero siempre intento dar el máximo”.