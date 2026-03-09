Cultural Leonesa-Racing de Santander, sin billetes y de alto riesgo

A falta de cinco días para la visita del Real Racing de Santander, líder de Segunda División, la Cultural Leonesa ya ha vendido todas las entradas disponibles para el partido que se disputará en el estadio Reino de León este sábado, a partir de las 16.15 horas.

Tras poner a la venta las localidades para los 10.000 abonados y aficionados, así como la entrega de 1.200 entradas en el fondo norte para los aficionados del equipo rival, se ha agotado el papel y tan solo quedaría la posibilidad de optar a aquellos asientos que dejen libres los abonados de la Cultural y que pongan a disposición de la entidad. El partido, declarado a alto riesgo por las autoridades competentes, enfrentará al primer clasificado, el Real Racing Club, ante un equipo leonés queestá situado en puestos de descenso.

Hasta ahora la mejor entrada de la temporada, en todas las competiciones, Liga y Copa del Rey, ha sido la visita del Real Sporting de Gijón con 12.817 espectadores en un estadio que cuenta con un aforo de 13.128 localidades tras la última reforma.

PARTIDO DE ALTO RIESGO

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido del próximo sábado 14 de marzo entre la Cultural Leonesa y el Real Racing Club de Santander, en horario fijado por la Liga para las 16.15 horas en el estadio Reino de León, emitido en directo por Movistar LaLiga. El choque entre los dos equipos contará con un despliegue especial de seguridad para que el duelo deportivo transcurra sin incidentes ni fuera ni dentro del campo de fútbol culturalista. Se espera un desplazamiento numeroso de seguidores santanderinos tras las 1.200 entradas enviadas por el el club leonés a la entidad cántabra. Se trata de un partido en el que se prevé que no haya incidentes y ambas aficiones disfruten de un excelente ambiente tanto en el casco antiguo como después en el campo.