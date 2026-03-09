El Barcelona se encomienda a Yamal

Publicado por Xavi Sevilla Newcastle Creado: Actualizado:

El Barcelona llegará a la cita de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en St. James Park contra el Newcastle (21.00, Movistar+ Liga de Campeones) inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético en las semifinales de la Copa del Rey.

Las lesiones son un quebradero de cabeza para Flick, que no podrá contar con los defensas Kounde, Balde y Christensen, ni con los centrocampistas De Jong y Gavi. Y aún así, el cuadro azulgrana logró una trabajada victoria en San Mamés el sábado (0-1) gracias a un gran gol de Yamal, que atraviesa el mejor momento de forma del curso, en un partido en el que Flick hizo rotaciones pensando en St. James Park.

Así pues, el martes se espera el regreso al once titular de Pedri, Raphinha y Fermín López, mientras que Marc Bernal parece haberse ganado un puesto en la medular y Ferran Torres parte con ventaja respecto a Lewandowski en la delantera. Atrás, las bajas dejan poco margen de maniobra a Flick. Cubarsí y Eric son indiscutibles, mientras que Gerard Martín y Cancelo son los principales candidatos para completar la retaguardia, a no ser que el técnico germano priorice la corpulencia de Araujo.

El Barcelona deberá sobreponerse al factor ambiental, el estruendo de St. James Park y la energía del Newcastle en los inicios de cada parte; también dominar el balón, vigilar las pérdidas y ser preciso en el repliegue, pues the magpies (las urracas) son un equipo peligroso cuando recuperan la pelota y pueden correr, y un adversario muy poderoso en el juego aéreo.

El Newcastle recibe al cuadro azulgrana en un momento marcado por su irregularidad, muy lejos en Premier League de los puestos europeos y encomendado también en cierta forma al acierto de Anthony Gordon. El equipo dirigido por Eddie Howe afronta la eliminatoria tras haber superado al Qarabag en la ronda previa al dejar prácticamente sentenciado el cruce con un contundente 1-6 en la ida, con un póker de goles de Gordon, y posteriormente confirmó su clasificación con un triunfo por 3-2 en el partido de vuelta.

En la fase de liga, el conjunto inglés terminó en la duodécima posición con 14 puntos, dos menos que el Barcelona, aunque llegó a la última jornada dentro de los ocho primeros, pero un empate ante el PSG le obligó finalmente a disputar una ronda adicional para alcanzar los octavos. En la Premier League, el Newcastle ocupa actualmente la 12ª posición con 39 puntos.