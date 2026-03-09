Gonzalo Pérez, del Ademar León, busca aumentar la marca de su récord goleador

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El extremo derecho del Ademar Gonzalo Pérez lleva ya 160 goles anotados esta temporada 2025-2026 de Asobal y parece no tener techo.

De hecho, ha cobrado una gran ventaja con sus inmediatos perseguidores, el hispano-cubano Marco Fis (hijo del mítico Julio Fis) que lleva 112 goles con el Granollers y el español David Cadarso con 110 goles en Logroño.

Todo parece indicar, cuando faltan diez jornadas para el final de la temporada, que el leonés superará la barrera de los 213 tantos anotados en la 2020/2021.