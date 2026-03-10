La derrota de la Cultural Leonesa en Almería, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dura derrota de la Cultural Leonesa en su visita al Almería, donde la falta de acierto ofensivo penalizó gravemente a un equipo que acabó goleado por tres tantos a cero. Este resultado complica sobremanera las aspiraciones de permanencia del conjunto leonés, que se mantiene en la zona roja de la tabla y ve cómo la salvación se distancia ya hasta los seis puntos.

La efectividad de Sergio Arribas, autor de dos goles, sumada al tanto definitivo de Thalys en los últimos minutos, terminó por hundir a los leoneses en un duelo clave por la salvación. El equipo sigue sin encontrar el camino del gol y encaja un castigo excesivo que le obliga a reaccionar con urgencia para no perder definitivamente el tren de la categoría.