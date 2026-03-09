La Cultural Leonesa cae con estrépito y se hunde en la zona de descenso

Golpe de realidad. La Cultural Leonesa acusó su falta de pegada en ataque y acabó encajando una clara derrota por 3-0 ante el Almería, que le deja en una difícil situación en la lucha por la salvación. Un doblete de Sergio Arribas y otro gol de Thalys en el tramo final del partido sentenciaron a los leoneses, que siguen en puestos de descenso y tienen la permanencia a seis puntos.

El entrenador culturalista, Rubén De la Barrera, salió con el esquema táctico de 4-3-3 y sorprendió con algunas variaciones en el XI inicial respecto a su último equipo titular que sacó la pasada jornada en su debut en el banquillo ante la UD Las Palmas, con el que perdió en el Reino de León por 0-3. Formó con Edgar Badía en la portería. La línea defensiva estuvo compuesta por Víctor García en el lateral derecho e Hinojo, que jugó por el carril izquierdo. En la zona de centrales sorprendió la inclusión en la alineación de Peru, que relegó a la suplencia a Barzic, y formó pareja con Rodri Suárez. En la línea medular, otra de las novedades en el once titular fue la entrada de inicio de Radoja, que se encargó de la dirección de juego, junto a Thiago Ojeda y Selu Diallo. En la punta de ataque formó con Víctor Moreno, por la parte derecha, dejando en el banquillo a Iván Calero, con Luis Chacón, que jugó por el extremo izquierdo, quedando Rubén Sobrino como delantero centro.

El conjunto almeriense empezó la primera parte llevando la iniciativa en el juego y teniendo más la posesión de balón. Los leoneses se vieron obligados a jugar replegados en zona defensiva y tuvieron problemas para salir de su propio campo en los compases iniciales. El conjunto almeriense demostró una gran pegada en ataque, ya que, en su primer acercamiento con peligro, consiguió ponerse por delante en el marcador a los 6 minutos en una jugada en la que el mediocentro Dion Lopy condujo el balón en la línea de tres cuartos, sin que nadie le saliera al paso, consiguiendo conectar con Sergio Arribas, que se coló por el centro, se internó en el área y se sacó un disparo con la pierna izquierda que sorprendió a Edgar Badía, introduciendo el balón en el fondo de la red.

Este gol en contra obligó al equipo leonés a cambiar el guion del partido, aunque tuvo problemas para sacudirse el dominio en el centro del campo. Lopy y Baba le ganaron la partida en la línea medular al trivote, formado por Thiago Ojeda, Radoja y Selu Diallo, que tuvieron pocas posibilidades de salir con el balón jugado en el mediocampo. Al bloque culturalista le faltó fluidez en la zona de tres cuartos de campo. Sin embargo, a partir del primer cuarto de hora de juego, la Cultural Leonesa comenzó a tener más el esférico, aunque no tuvo mucha claridad de ideas en ataque para generar ocasiones de peligro. Le faltó mover con mayor rapidez el esférico, para tratar de sorprender a la sólida defensa andaluza. Los rojiblancos cedieron terreno e incluso la posesión del balón a la Cultural Leonesa, que tocó y tocó el esférico, pero no encontraron opciones claras para chutar a puerta. Ninguno de los dos equipos ofreció mucho en la zona ofensiva, ya que en la primera media hora solo hubo que resaltar el único gol que subió al marcador en favor de los locales. El primer disparo a puerta de la Cultural llegó a los 33 minutos en un disparo manso desde la frontal del área de Selu Diallo que detuvo sin problemas Andrés.

Tras la reanudación, el equipo almeriense intentó sorprender en un rápido contragolpe que culminó Leo Baptistao con un disparo cruzado que salió ligeramente desviado en el 49. El partido estuvo más abierto, con idas y venidas de los dos conjuntos y el equipo culturalista, un minuto más tarde, estuvo a punto de igualar la contienda en un pase en largo que dejó a Selu Diallo solo ante el meta Andrés, pero su mal control del balón hizo que se malograra la ocasión. El bloque andaluz volvió a intentarlo en ataque por la banda derecha en un centro-chut de Luna que atrapó por alto Edgar Badía. La Cultural Leonesa tuvo la oportunidad más clara para nivelar la contienda en un balón que recibió por el costado derecho Víctor Moreno, quien lanzó un potente disparo, que rechazó como pudo Andrés a los 61 minutos. El encuentro se animó mucho más, con dos equipos que jugaron con más verticalidad y buscando más la portería rival. Los leoneses propusieron más en ataque y tuvieron una doble ocasión para poner las tablas en el minuto 68. La primera fue una contra rápida que condujo Luis Chacón, que cedió a Selu Diallo, que se internó en el área y su centro al área lo interceptó providencialmente un defensa almeriense, cuando se disponía a chutar en boca de gol Rubén Sobrino. La segunda la tuvo Thiago Ojeda, con un lanzamiento lejano que salió por encima del larguero. El Almería pudo encarrilar el partido en una transición rápida que acabó con un disparo en el segundo palo de Embarba, que salió fuera demasiado cruzado en el 71. Sin embargo, el UD Almería no perdonó a la siguiente ocasión y solventó el partido con el 2-0 en una jugada en la que Melamed remató de cabeza a bocajarro dentro del área, que desvió Edgar Badía, pero el rechace lo empujó a la red Sergio Arribas, que firmó su doblete. El bloque andaluz sentenció el choque a los 85 minutos en un veloz contraataque que culminó Thalys, con una perfecta vaselina, que superó a Edgar Badía. La Cultural pudo acortar distancias en el 88 en un centro desde la izquierda de Iván Calero que Collado, en área pequeña, remató alto.