Pep Guardiola se vuelve a cruzar con el Real Madrid

En el fútbol hay rivalidades que nacen de un partido y otras que se construyen a lo largo de los años, como una novela que siempre encuentra un nuevo capítulo. La de Guardiola con el Real Madrid (21.00, Movistar+ Liga de Campeones) pertenece a la segunda categoría. Es una historia de enfrentamientos continuos, de estilos opuestos, de polémica, de victorias, de derrotas y de noches que dejan huella.

Para una parte del madridismo, el ahora entrenador del Manchester City es casi un personaje non grato, un rival persistente que vuelve una y otra vez y que, además, suele marcharse con resultados incómodos para el equipo blanco. Solo hay que echar un vistazo a su última visita a la casa blanca. Por eso cada nuevo enfrentamiento tiene algo de reencuentro con un viejo adversario.

Guardiola lleva décadas cruzándose con el Real Madrid desde distintos lugares del campo: primero como mediocentro, después como entrenador y siempre como rival. Una rivalidad persistente que, con el paso del tiempo, se ha convertido en parte del paisaje del fútbol europeo y que en los seis últimos años se ha repetido hasta en doce ocasiones con el partido de este miércoles. El primer capítulo de esta historia se escribió el 13 de diciembre de 2008. Aquella noche, Pep Guardiola debutaba como entrenador frente al Real Madrid y su Barcelona ganó 2-0 en el Camp Nou. Era el inicio de una rivalidad que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las más persistentes del fútbol europeo moderno.

Desde entonces, Guardiola se ha enfrentado 28 veces al equipo blanco como entrenador del conjunto azulgrana, del Bayern de Múnich y del Manchester City. Su balance refleja bien la intensidad de sus duelos ante la camiseta blanca: 14 victorias, siete empates y siete derrotas (con 56 goles a favor y 40 en contra).