El primo de Segunda División es la Cultural Leonesa

Publicado por Manolo Volkscooter Creado: Actualizado:

Decía Matt Damon en la película Rounders: “Si a la media hora de partida no sabes quién es el primo, el primo eres tú”. ?Sirva esta película para describir la actual situación de la Cultu en esta categoría de Segunda División.

Ya llevamos tiempo advirtiendo a la actual mandamás del club, con permiso de alguien en Madrid, Doha o vete a saber dónde, que no es de recibo tratar a los clubs rivales con prebendas por encima de nuestras posibilidades. Y no hablo en el plano deportivo que eso sobrepasa la capacidad de este que escribe y de la mayoría de aficionados. Me refiero a conceder entradas a los equipos rivales en un número recíproco a las que nos entregan en sus estadios. Esa medida es tan absurda como inútil para nuestros intereses.

Pongamos por caso que un club rival con un estadio con un aforo de 30.000 asientos nos concede 3.000 entradas, una situación que en esta categoría se puede dar perfectamente. Con la lógica que utilizamos, deberíamos conceder a ese club esas 3.000 localidades en recíproca atención. Nadie lo entendería, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos permitiendo.

En un ejercicio de visión imaginaria y no tan imaginaria, vemos a la directiva del equipo rival guiñándose un ojo entre ellos y pensando: “ya encontramos al primo”.

En una categoría tan profesionalizada cada detalle cuenta y este de las entradas a enviar al equipo rival no es uno menor. Dentro de la cortesía institucional y el respeto por los rivales hay que marcar un límite. Y ese límite se fija utilizando el sentido común y la equidad sería el porcentaje. Si me das un 5% de tu aforo yo correspondo en la misma medida. Algo tan sencillo y ya avisado por activa y pasiva a la que gobierna el club, que no termina de ponerla en práctica. Resultado: socios desubicados, problemas de seguridad, enfado generalizado y hacer jugar al equipo rival con un extra de motivación al tener un número importante de aficionados en la grada. Natichu, ¿es tan difícil de entender?

No me extiendo mucho más, pero la Federación de Peñas debería estar para algo más que organizar recibimientos y poco más.

Del capítulo enlace Afición-Club ya nos extendemos en siguientes capítulos. ¡¡¡Aúpa Cultu!!!… Siempre.