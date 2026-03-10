VARDiario: «La reacción de la Cultural Leonesa no puede esperar»

La tertulia 'El VARDiario de León' analizó la jornada del deporte leonés, con especial incidencia en la Cultural. Los tertulianos, Óscar Díez, Juan Simón y Roberto Canuria, con la moderación de Ángel Fraguas, debatieron con sus opiniones contrapuestas sobre las opciones de salvar la categoría en las 13 jornadas que restan para el final de Liga, sólo coincidiendo en asegurar: «La reacción de la Cultural no puede esperar más, comenzando por el partido del sábado, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León».