Pau Treviño, del Ciudad de Ponferrada, sufre una fractura-luxación en su codo izquierdo

El jugador del Ciudad de Ponferrada Pau Treviño sufrió una fractura-luxación en el codo de su brazo izquierdo durante el entrenamiento del pasado 5 de marzo, que requirió de la atención médica y ya le impidió jugar el pasado domingo en Valladolid. Tras las pruebas realizadas en los últimos días, se le ha diagnosticado una lesión de larga duración y se perderá el resto de la temporada.

Treviño, que firmó por el conjunto berciano en febrero de 2025 para afrontar el tramo decisivo del curso 2025-2026 y disputó 11 encuentros, renovó su contrato para la actual temporada, en la cual disputó 22 encuentros (19 de liga y tres de Copa España) en los que promedió más de nueve puntos y más de seis rebotes en una media superior a los 24 minutos en pista.

El Ciudad de Ponferrada ha declarado que: ''desde el club le deseamos una pronta y exitosa recuperación para que vuelva a demostrar la clase de jugador que es. Teniendo en cuenta su profesionalidad, estamos seguros de que así será''.