Dos oros, cuatro platas y dos bronces para León en Judo

El Polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid fue el escenario elegido para acoger el campeonato clasificatorio para la fase Nacional de los Juegos Escolares en el que tomó parte el Club Kyoto, con una selección de competidores, que supieron llegar a seis finales, de las que salieron vencedores en dos de ellas.

Más de 300 competidores, de la mayoría de los clubes que integran las nueve provincias de Castilla y León se dieron cita para conseguir una plaza para ir a Mllorca, donde se disputará la fase final del Campeonato de España de Juegos Escolares, que organiza el Consejo Superior de Deportes anualmente. Sara Terán, auxiliada por varios entrenadores más del Club Kyoto, dirigieron los combates de sus deportistas, que a veces se encontraban disputando combates en los tres tatamis que puso la organización del evento a la vez, para obtener unos resultados, que no llenaron las expectativas, ya que se esperaban cuatro plazas más en el Campeonato de España. Los campeones serán concentrados próximamente para integrar el equipo de la selección de Castilla y León e informarles sobre vuelos y hoteles en Mallorca.

Por otro lado, y con el fin de saber el número de plazas libres que quedarán y poderlas repartir entre las federaciones autonómicas que soliciten extracupo se deberá cumplimentar su solicitud en la que se pedirá el número de participantes.

La competición se desarrollará en el Velódromo Islas Baleares los días 18 y 19 de abril de 2026. La edad de los participantes en categoría cadete: nacidos en 2009, 2010 y 2011 y en categoría infantil: nacidos 2012 y 2013. Grado mínimo en cadetes cinturón azul y en infantil cinturón verde. El tiempo de los combates será de 4 minutos en categoría cadete y de 3 minutos en categoría infantil.