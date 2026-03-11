La fiesta del minibasket masculino

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XLVI edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Masculino está llegando a su final. Este sábado, en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro se disputará la última jornada a cuyo término se conocerán el orden de clasificación de los 17 equipos

participantes, para el martes celebrarse el partido de selecciones y la posterior entrega de trofeos tanto individuales como colectivos en el Colegio Leonés San Isidoro. El Grupo B, que ya finalizó la primera fase, dirimirá los puestos finales de clasificación. El Leonés Corredera y el Leonés Jesús Maestro C, que jugarán esta tarde (17.15 horas) pugnarán por el 10º y 11º puesto, mientras Sariegos y Jesuitas B lo harán por la 12ª y 13ª plaza.

Divina Pastora B y Teresianas se jugarán las posiciones 14º y 15º, siendo Leonés Jesús Maestro B y Los Adiles B los equipos que jugarán por las posiciones 16ª y 17ª, poniendo de esta manera fin a su participación en el torneo una vez establecidos los puestos finales en esta edición.

Por su parte los equipos integrantes del Grupo A disputarán también la ultima jornada y el partido aplazado en su día entre La Granja y el Colegio Leonés Jesús Maestro A (11.00 horas), repitiendo ambos actuación este sábado, el primero frente al Agustinos (10.00 horas) y el segundo ante el CB 6,25 (12.00 horas). El Colegio Leonés San Isidoro, único equipo que no conoce la derrota, tiene la oportunidad de finalizar en la primera posición si se impone al Jesuitas A (12.00 horas) al corresponderle a Los Adiles A el turno de descanso.

El martes, día en la que se celebrará la jornada de clausura se celebrará el´tradicional partido de exhibición entre los mejores jugadores de los equipos participantes y, como en otras ocasiones, habrá galardones también para los vencedores en los concursos de tiros libres, tiros de posición y mejor expediente académico. Además, se entregará el galardón al buen comportamiento y la deportividad al equipo que lo habrá demostrado, poniendo fin a un trofeo que es referencia en León y que está a falta de cuatro ediciones para llegar a los 50 años.