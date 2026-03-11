Marta García sella su billete para el Mundial en pista cubierta de Polonia

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

Marta García ejercerá como una de las principales bazas de la delegación española que competirá en el Mundial de atletismo en Polonia. La plusmarquista nacional de los 3.000 metros (8:34.28), ya sabe lo que es ser séptima mundial tanto al aire libre en los 5.000 metros (Tokio 2025) como en pista cubierta en los 3.000 metros (Nanjing 2025). En Polonia competirá en lo que será su tercer Mundial indoor consecutivo (2024, 2025 y 2026). Este año ha logrado rebajar su propia plusmarca nacional de 3000 metros colocándose entre las diez mejores del ránking mundial.

España acudirá a Torun del 20 al 22 de marzo, con 22 atletas, tras la inclusión ayer miércoles de Pol Oriach en los 3.000 metros, así como de Markel Fernández y David García Zurita en los 400 individuales, aunque en su caso ya entraron en la lista del relevo 4x400.

La presencia de Marta García, por ránking mundial, estaba asegurada aunque faltaba la confirmación oficial por parte del seleccionador José Peiró.

Su objetivo pasa por hacerse un hueco en la final y posteriormente intentar estar con las mejores. El reto de exigente para la leonesa aunque accesible dada su calidad y estado de forma confirmado en las últimas apariciones competitivas de este año.

Además, lo hace en una distancia que para ella es la ideal como ya dejó patente en el pasado Campeonato de España y que también en cuanto a marcas cifraba batiendo su propio récord de España de manera clara. La delegación española acude al campeonato con 22 atletas y con posibilidades en el caso de algunos de ellos de ser protagonistas e incluso luchar por las medallas.

Marta García tratará de hacer valer su clase para acabar como una de las mejores de España en un Mundial en pista cubierta cuyas plazas se han cotizado muy caras. Y una de ellas tiene el nombre de la campeona de España de los 3.000 metros.