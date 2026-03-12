Mfulu llega a prueba a la Ponferradina

Mfulu en un partido contra el Real Madrid cuando militaba en Las Palmas.EFE

La Ponferradina no quiere dejar nada al azar. Es por ello que ante la baja por lo que resta de temporada de Fede San Emeterio el club se ha movido en la bolsa de jugadores libres, donde ha encontrado a Omenuke Mfulu.

El congoleño se incorpora desde el jueves 12 de marzo a los entrenamientos del club berciano. El centrocampista defensivo va a participar en las próximas sesiones de trabajo de los blanquiazules a las órdenes de Mehdi Nafti, donde si da el nivel adecuado firmaría por el club.

Mfulu disputó la temporada 2024-2025 en las filas del Deportivo de La Coruña en Segunda División, y desde el final de la misma con la expiración de su contrato, se encontraba sin equipo.

El internacional con el Congo se crio en la cantera de un histórico francés como el Stade de Reims, desde donde luego pasó al Red Star parisino antes de dar el salto a España en 2019. En el levante español pasó dos temporadas antes de fichar por Las Palmas, donde estuvo tres años, para acabar su periplo en A Coruña, como se ha referido anteriormente.

Mfulu conoce por tanto perfectamente nuestro país, con lo que de concretarse su fichaje definitivo, su adaptación no debería ser un problema, aunque es cierto que sería la primera vez que competiría en la tercera categoría del fútbol español.