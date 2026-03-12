Luis Puertas busca su tercer triunfo con el Ademar León en Cuenca

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar busca su tercera victoria consecutiva tras la derrota contra el Bidasoa Irún que se convirtió, a posteriori, en el último partido de la segunda etapa de Dani Gordo con el club marista. Desde entonces, el nuevo entrenador Luis Puertas ha encadenado dos victorias consecutivas contra Ciudad Real y Puente Genil, con la intención manifiesta de lograr la tercera contra el Cuenca, en un duelo que no será nada fácil para los leoneses, pues El Sargal es una caldera de apoyo a los suyos.

En lo que va de temporada, jugando como local, el Cuenca solo ha perdido contra el Granollers y el Torrelavega (tercer y cuarto clasificado respectivamente); y empatado con el Cangas y el Guadalajara. Esto demuestra el gran nivel de los conquenses cuando reciben el ánimo de su afición y la dificultad del reto que afronta el Ademar, que deberá cuajar un partido de alto nivel si quiere volver con los dos puntos en juego a la ciudad de la cuna del parlamentarismo.

Al respecto, Luis Puertas ha comentado que: «Cuenca es el equipo que mejor compite de la Liga Asobal, tiene una plantilla con jugadores veteranos que saben llevar el ritmo a su terreno y, sobre todo, como gran característica, que no suelen fallar en los balones importantes». Como goleadores del equipo castellanomanchego destacan sus dos centrales: el portugués Manu Lima, que lleva 81 goles esta temporada: y el húngaro Rajmond Toth, con 80 dianas.

El Cuenca suma 15 puntos y es décimo en la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso y tres sobre los puestos de la eliminatoria por la permanencia, por lo que una victoria le podría dar mucho oxígeno respecto a la zona peligrosa de la tabla.

En los últimos tiempos, los enfrentamientos entre conquenses y leoneses se han destacado por su dureza, aunque Puertas opina que cada partido es un mundo y «si ponen una intensidad y una agresividad que permitan los árbitros, hay que adaptarse».