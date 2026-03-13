Alcaraz doblega a Norrie y se mete en las semifinales de Indian Wells

Publicado por Enric Gardiner Miami Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz celebró su triunfo ante Cameron Norrie (6-3 y 6-4) vistiéndose con un disfraz de abeja. Así homenajeó el español al episodio ocurrido el año pasado, cuando un enjambre de abejas interrumpió su partido y obligó a que la organización del torneo tuviera que contratar de urgencia a un controlador de plagas, dando lugar a una de las imágenes más surrealistas de la temporada.

Ataviado con su disfraz, Alcaraz contentó además a los aficionados que estos días le han animado vestidos de abeja desde la grada. Que el español se atreva a hacer esto después de una victoria en cuartos de final habla de lo cómodo que se encuentra en el desierto de California, uno de sus lugares preferidos del circuito y donde con apenas 22 años ya ha alcanzado cinco semifinales y ganado dos títulos. El tercero está en camino.

El incómodo Cameron Norrie, uno de los tenistas más atípicos, no pudo dar esta vez la sorpresa como sí lo hizo a finales del año pasado en el Masters 1000 de París-Bercy. El británico había ganado a Alcaraz en tres de sus últimos cinco enfrentamientos y su última derrota contra este en cemento al aire libre llegó en el ya lejano 2022, antes de que el murciano conquistara su primer Grand Slam.

Pese al sólido marcador, Alcaraz no estuvo fino siempre y perdió su servicio una vez por set. En el segundo, necesitó recomponerse de una situación de 0-2 y saque para el británico y en el ocaso del encuentro, además de desperdiciar tres pelotas de partido, dio una opción con 4-3 a favor para que Norrie volviera. Es difícil ser brillante contra Norrie, con su ortodoxo revés, sus tácticas de dudosa legalidad -llegó a incluso quejarse de la validez del ojo de halcón automático- y su insistencia desde el fondo, pero Alcaraz dio pinceladas de su mejor nivel y no se dejó enredar por el juego cansino del británico.

La sexta victoria contra él en nueve enfrentamientos le permite volver a las semifinales, como en 2022, 2023, 2024 y 2025. Solo falló a la cita el año de su debut, en 2021, cuando perdió en primera ronda contra Andy Murray. Su registro en Indian Wells es de 24 triunfos y solo tres derrotas. Es completamente lógico que lo celebrase vestido de abeja. Desde la grada, además, le animaba un Samuel López que abrazó el apodo de 'El Puma' que ha recibido en redes sociales. "Vamos, eh, que baja el puma", le gritó al español en medio del segundo set despertando la sonrisa del jugador.

El rival de Alcaraz en semifinales será Daniil Medvedev, que derrotó a Jack Draper para evitar que se repitiera el partido del año pasado, cuando el británico, aún defensor de la corona, eliminó al español. El ruso lleva tres buenos primeros meses del año, con título en Brisbane y Dubái y, pese a que llegó tarde a este torneo al quedarse atrapado en Emiratos Árabes Unidos, ha ganado cuatro partidos sin perder un set.

El moscovita, que tiene un 2-6 en contra frente a Alcaraz, no le gana desde el US Open de 2023, y desde entonces ha encadenado cuatro derrotas consecutivas en las que solo ha conseguido un set.

Alcaraz ya suma 16 triunfos consecutivos en este arranque de curso, lo que se traduce como el quinto mejor inicio de temporada junto al que protagonizó Roger Federer en 2006 y Jannik Sinner en 2024.

