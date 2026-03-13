De la Barrera: "La Cultural Leonesa tiene que ser sólida en juego y evitar partidos descontrolados"

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, en la previa antes de medirse este sábado al Racing de Santander.CYDL

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, conoce la dificultad que supone la visita de este sábado, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León, del líder de LaLiga Hypermotion de Segunda División, el Racing de Santander, por lo que cree en ser capaces de "agarrarnos y sobrevivir".

A continuación, el técnico culturalista mantiene que el planteamiento será "evitar que pasen cosas, pese a que tienen muchas posibilidades para hacerlo, pero veo al equipo concienciado de evitarlo".

En cuanto a la convocatoria, De la Barrera confirma la baja del extremo brasileño Lucas Ribeiro, al que le queda de recuperación, estima, "entre diez y quince días", mientras que Rafa Tresaco podría ya volver a la convocatoria y el que es duda es el centrocampista serbio Namanja Radoja, después de su debut en Almería, donde sufrió un golpe que le ha impedido entrenar con normalidad.

Sobre el rival de este sábado, el Racing de Santander, le ha considerado como "un auténtico equipazo" y, confía en poder "rescatar del partido de ida, en el que la Cultural se impuso por 2-4, la efectividad para jugar otro tipo de partido", ante un equipo que ha sabido "enriquecerse", comenta, a pesar de las bajas, fundamentalmente en la línea ofensiva.

En cuanto a sus características insiste que el conjunto santanderino es capaz "tanto de penalizar las pérdidas, como también si estás abajo, porque son capaces de hacer daño se haga lo que se haga, como han demostrado, por eso exigen hacer todo y hacerlo bien".

En este sentido advierte que, desde su llegada, una de las prioridades ha sido "ser sólidos en el juego y evitar partidos descontrolados que, en este caso, ante rivales como el Racing te pueden reventar si no le eres".

Con respecto a su estado de ánimo, después de estrenarse con dos derrotas consecutivas, ambas con el mismo resultado, ante la UD Las Palmas y Almería, sin ver portería y encajando tres goles, señala que "de aquí al final no faltará ni empuje, ni energía, porque será siempre la misma, gane o pierda", manifiesta.