La Cultural Leonesa se juega la vida en su Reino

La Cultural se juega la vida este sábado frente al Racing de Santander, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León. Tres puntazos que aviven la esperanza de la permanencia en Segunda División con la primera de las trece finales con sus 39 puntos para obrar una salvación que necesita León por ciudad, por instalaciones y por una afición que de momento es la única que ha demostrado el nivel que requiere el fútbol profesional. Una hinchada fiel, muy por encima del club, que volverá a llevar en volandas a su equipo de fútbol a la victoria. Ganar al conjunto cántabro como ya hizo en El Sardinero durante la primera vuelta (2-4) es fundamental en estos momentos con el fin de sumar tres puntos vitales y generar un refuerzo anímico para iniciar la escalada definitiva de la mano de un Rubén de la Barrera que también precisa de un triunfo ante uno de los grandes que respalde sus intenciones desde que se hizo cargo del banquillo leonés.

Los culturalistas arrastran una prolongada racha negativa, con doce jornadas sin conocer la victoria, que no ha logrado revertir el cambio en el banquillo con su tercer entrenador en lo que va de temporada, Rubén de la Barrera, y que sitúa al equipo a seis puntos de los puestos de permanencia que marca el Real Valladolid.

Después de las derrotas frente a Las Palmas (0-3) y UD Almería (3-0), el técnico culturalista intentará subsanar los errores defensivos y de encontrar una mayor efectividad en ataque.

De la Barrera seguirá con las bajas por lesión del brasileño Lucas Ribeiro y, previsiblemente, el también extremo Rafa Tresaco, mientras que recupera al croata Matía Barzic, ya restablecido de sus molestias tras renunciar a la selección de Croacia sub-21. El choque está declarado de alto riesgo y es previsible que las gradas del Reino de León rocen el lleno con la presencia añadida de algo más de 1.200 aficionados cántabros que inundarán desde primera hora de la mañana de este sábado el casco antiguo de León, con el consiguiente recorrido por los bares típicos de la ciudad.

El cuadro de José Alberto López llega al Reino de León en una dinámica positiva tras acumular tres victorias consecutivas ante equipos de la zona noble de la categoría, como son el Burgos (1-0), el Castellón (1-3) y el Córdoba (4-3). Y con Andrés Martín en racha goleadora.