Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Racing de Santander

La Cultural se juega la vida en el Reino de León. Tres puntazos que aviven la esperanza de la permanencia en Segunda División con la primera de las trece finales con sus 39 puntos para obrar una salvación que necesita León. Ganar al Racing de Santander como ya hizo en El Sardinero durante la primera vuelta (2-4) es fundamental en estos momentos con el fin de sumar tres puntos vitales y generar un refuerzo anímico para iniciar la escalada definitiva de la mano de un Rubén de la Barrera que también precisa de un triunfo ante uno de los grandes que respalde sus intenciones desde que se hizo cargo del banquillo leonés.

Los culturalistas arrastran una prolongada racha negativa, con doce jornadas sin conocer la victoria, que no ha logrado revertir el cambio en el banquillo con su tercer entrenador en lo que va de temporada, Rubén de la Barrera, y que sitúa al equipo a seis puntos de los puestos de permanencia que marca el Real Valladolid.

65' Tres cambios en el Racing 17:43 14/03/2026 17:43 14/03/2026 Salinas por Guliashvili, Sangalli por Castro y Suleiman por Mario García.

60' Los dos equipos buscan el triunfo 17:38 14/03/2026 17:38 14/03/2026 El balón está en un área y acto seguido en la otra. Desgaste físico de ambos equipos que buscan la victoria.

56' Gol de la Cultural 17:34 14/03/2026 17:35 14/03/2026 Anota Calero. Empata la Cultural. Se lo merecía por ambición. El partido vuelve a las tablas.

54' Se va Diallo y entra Sergi Maestre 17:33 14/03/2026 17:33 14/03/2026 Acto seguido de su jugada sale del terreno de juego.

53' Ocasión de Diallo 17:31 14/03/2026 17:31 14/03/2026 Ezkieta a corner tras una buena jugada en ataque de la Culural. Pase de Tresaco y casi marca Diallo.

52'

Pulso sin concesiones 17:30 14/03/2026 17:30 14/03/2026 Ritmo alto entre los dos equipos. Uno para intentar el empate, otro para ampliar la renta. Pulso abierto y de ida y vuelta.

48' La Cultural toma riesgos 17:26 14/03/2026 17:26 14/03/2026 Los leoneses salen dispuestos al empate aunque eso hace que cometa errores en defensa que pueden costarle caro.

47 Y otro gol anulado al Racing 17:25 14/03/2026 17:25 14/03/2026 De nuevo por fuera de juego visitante.

46' Gol anulado al Racing 17:24 14/03/2026 17:28 14/03/2026 Error de Badía y anota aunque en posición antirreglamentaria de Guliashvili.

46' Cambios en la Cultural 17:23 14/03/2026 17:23 14/03/2026 Collado por Manu Justo y Tresaco por Víctor Moreno.

46 Comienza la segunda parte en el Reino de León 17:22 14/03/2026 17:22 14/03/2026 La Cultural tiene ante sí el reto de remontar el 0-1 en contra frente al líder.

49' Descanso en el Reino de León 17:07 14/03/2026 17:07 14/03/2026 Partido muy intenso que se decanta momentáneamente del lado visitante con el gol de Andrés Martín a los 38 minutos. Bien la Cultural que ha plantado cara al líder pero al final no ha podido aguantar todas las acometidas.

48' Un minuto más 17:06 14/03/2026 17:06 14/03/2026 El árbitro señala que añadirá otro minuto más a los tres que había decretado antes tras atenderse al jugador del Racing.

47 Se atiende a Iñigo Vicente 17:05 14/03/2026 17:05 14/03/2026 Se reincorpora el jugador tras medio minuto en el suelo.

46 Amarilla para Víctor García 17:04 14/03/2026 17:04 14/03/2026 Por una entrada sobre Iñigo Vicente.

45' Tres minutos de añadido 17:03 14/03/2026 17:03 14/03/2026 El árbitro da tres minutos más para que acaba la primera parte.

45' La tuvo Andrés Martín 17:02 14/03/2026 17:02 14/03/2026

42 Rechaza Ezkieta 17:00 14/03/2026 17:00 14/03/2026 Víctor Moreno lo intenta, para Ezkieta y luego Manu Justo envía alto.

40' Últimos cinco minutos de la primera parte 16:58 14/03/2026 16:58 14/03/2026 La Cultural intenta reaccionar del duro golpe. Y el Racing ampliar su renta.

38 Gol del Racing 16:55 14/03/2026 16:56 14/03/2026 Andrés Martín tras una preciosa jugada de muchos toques de los santanderinos. Definición perfecta del jugador del Racing tras pase de Canales desde la banda derecha.

37' Rubén de la Barrera pide calma 16:54 14/03/2026 16:55 14/03/2026 El entrenador de la Cultural pide a sus jugadores que no se precipiten, especialmente en defensa.

36' Corner para el Racing 16:53 14/03/2026 16:53 14/03/2026 Rodri evita un problema para la Cultural.

31' Víctor fuera 16:48 14/03/2026 16:48 14/03/2026 Lo intenta el jugador culturalista pero la jugada acaba en nada.

27' Gol anulado al Racing 16:44 14/03/2026 16:48 14/03/2026 Error de Barzic, roba Canales que pasa a Damián y este a Andrés. Remata Guliashvili, rechaza Edgar Badía y de nuevo Guliashvili marca gol. Reclama la Cultural y el árbitro al final anula la jugada y el tanto no sube al marcador por fuera de juego. Todo se queda en un susto.

26 Ocasión para el Racing 16:43 14/03/2026 16:49 14/03/2026 Lanza Castro y el balón acaba en corner.

24' Nuevo saque de esquina para la Cultural 16:41 14/03/2026 16:42 14/03/2026 Remata Manu Justo y un defensa evita mayores problemas para el Racing. El saque acaba sin consecuencias.

22' Disfruta el Reino de León con el juego de la Cultural 16:39 14/03/2026 16:39 14/03/2026 La afición arropa a un equipo que ha salido a por todas frente al líder.

18' Rodri remata y paradón de Ezkieta 16:36 14/03/2026 16:38 14/03/2026 La jugada acaba con parada del portero que en su rechace pega en Rodri de nuevo y sale fuera.

14 Andrés Martín, fuera 16:32 14/03/2026 16:57 14/03/2026 Responde el Racing. El chut sale desviado por poco.

13' Thiago Ojeda lo intenta 16:31 14/03/2026 16:31 14/03/2026 Desde la frontal del área. Para Ezkieta.

12' Falta sobre Manu Justo 16:30 14/03/2026 16:30 14/03/2026 Se queja de un fuerte golpe el jugador de la Cultural en el centro del campo.

10' Diez minutos divertidos e intensos 16:28 14/03/2026 16:28 14/03/2026 Cultural y Racing sin concesiones. Ambos equipos buscar sacar partido a sus cualidades.

08' Ahora el saque de esquina del Racing 16:26 14/03/2026 16:26 14/03/2026 Contra de los santanderinos que es rechazada por Víctor García a corner. El partido está loco, de ida y vuelta e intenso.

07' Segundo saque de esquina para los locales 16:24 14/03/2026 16:24 14/03/2026 El lanzamiento de Calero es rechazado por un adversario a corner. La jugada acaba sin consecuencias.

05' La Cultural lleva el control 16:23 14/03/2026 16:23 14/03/2026 Los leoneses son los que manejan el control frente a un rival que se defiende bien.

02' Corner para la Cultural y golpe de Rodri 16:20 14/03/2026 16:20 14/03/2026 Saque de esquina para la Cultural que sale a por todas. El remate de Rodri sale fuera. Se duele el defensa de la Cultural tras un golpe con un rival.

Empieza el partido en el Reino de León 16:18 14/03/2026 16:18 14/03/2026 Saca el Racing. Ambiente por todo lo alto en el Reino de León.