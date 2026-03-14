María Martín-Granizo se 'diploma' en los Juegos Paralímpicos

María Martín-Granizo en plena competición en la prueba de Slalom haciendo historia para el deporte leonés.COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

María Martín-Granizo saldrá de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina D'Ampezzo con un diploma bajo el brazo.

La esquiadora leonesa hace así historia para el deporte leonés tras una actuación sobresaliente en la prueba de slalom en la que finalizaba en la octava posición. Con 19 años y siendo una de las deportistas más jóvenes de la competición, María dejaba patente que no quería salir de su primera esperiencie en el Olimpo del deporte sin dejar constancia de lo que puede lograr.

Después de tener que abandonar en el Gigante tras uns segunda manga en la que no pudo completar el recorrido, la esquiadora leonesa salía a por todas en su prueba predilecta, la de Slalom.

El diploma era su objetivo ante una veintena de rivales de enorme calidad.

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Y así lo corroboró en la primera manga en la que con su tiempo firmaba la octava posición provisional a casi cinco segundos de la gran favorita, la sueca Aarsjoe.

María tenía no obstante que ratifirmar ese lugar entre las mejores en la segunda manga. Salía la octava, justo detrás de la alemana Rieder, su principal amenza para convervar el diploma. Era esta, con una bajada espectacular, la que adelantaba a la leonesa que no obstante lograba una bajada notable.

El diploma parecía escapársele ya que las favoritas iban a continuación. Daba lo mismo, María ya había cumpolido con creces.

Pero la mala suerte que la acompañó en el Gigante se disipaba y le llegaba la recompensa en forma de buena suerte en el Slalom cuando la sueca Aarsjoe, la gran favorita y que iba lanzada hacia el triunfo, cometía primero un fallo leve y luego uno determinante que la obligaba a abandonar a pocos metros de la meta.

El diploma pasaba con esa octava posición a manos de María Martín-Granizo. Se lo merecía.