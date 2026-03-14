De la Barrera: «Mi sentimiento es que vamos a competir hasta el final, es el mensaje que me ha dado el equipo"

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, dijo al final del encuentro: «Estuvimos muy cerca (de la victoria) y muy, muy bien. El entrenador tiene que reconocer lo que desarrollan sus jugadores». A continuación, expresó: «Fuimos mejores en todo, aunque dos errores les llevan a ellos a ganar. El Racing es un equipo que te hace mucho daño con cualquier pérdida que tengas».

El técnico culturalista afirmó con respecto a permanecer en Segunda División: «Mi sentimiento es que vamos a competir hasta el final. Estoy orgulloso del equipo porque con este partido el mensaje que me ha dado es que esto no ha acabado».