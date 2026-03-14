José Alberto: «Nos hemos sentido en León como si fuéramos equipo local"

El técnico del Racing de Santander, Luis Alberto López, afirmó nada más concluir el encuentro: «Lo primero, quiero dar las gracias a nuestra afición. Nos hemos sentido como locales en León. Entiendo la ilusión que se tiene desde fuera, pero nosotros tenemos que estar con los pies en el suelo. Con 59 puntos no he visto a nadie ni jugar el play off, y mucho menos ascender. Tenemos que seguir mejorando como equipo y en eso tenemos que centrarnos».

Sobre el goleador racinguista en el Reino de León, comentó: «Andrés es un jugador con una capacidad fuera de toda duda. Es un gustazo poder entrenar a un futbolista como él». Y el técnico bien conoce las razones.