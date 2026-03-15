Sigue en directo el partido CP Cacereño-SD Ponferradina
CP Cacereño
En directo
0
0
SD Ponferradina
Tiro de Joserra desde un costado del área buscando sorprender por el primer palo y salva Prieto con una buena mano abajo.
Borja Valle juega en esta 2ª parte de mediocentro y Borja Vázquez ha cambiado de banda tras el ingreso en el extremo derecho de Calderón.
Falta que cuelga Calderón, rechaza la defensa y empalma fuera en semifallo Borja Vázquez.
Rechace en el área tras saque de banda de Jorrín y remate flojo y en semifallo de Xemi que atrapa el portero.
Córner que pone Borja Vázquez y remata alto con la corinilla Jorrín.
Se reanuda el choque
Empieza la 2ª parte.
Calderón x Vlad Kysil.
Descanso
CP Cacereño 0-SD Ponferradina 0.
Palacín cae en el área tras chocar con Undabarrena y el colegiado dice que no es penalti.
Centro en semifallo de Borja Vázquez que atrapa Quevedo.
Prolongación
Se jugarán 3 minutos más.
Córner muy cerrado que despeja de puños Prieto.
Centro cerrado desde la izquierda que atrapa Prieto.
Falta ensayada que no le sale a la Deportiva.
Centro de Borja Vázquez que saca la defensa cepeciana.
Balón en profundidad para Jorrín, centra desde línea de fondo, pero despeja la defensa.
Desde el remate de Xemi a los 41 segundos del encuentro, la Deportiva no ha vuelto a llegar al área.
El centro del campo de la Deportiva no controla el partido y los dos mediocentros están con tarjeta.
Amarilla a Frimpong.
Falta en corto a la izquierda y centro cerrado que atrapa Prieto.
Amarilla a Vlad.
La Deportiva, perdida en el campo.
Tras dos minutos y medio de parón, se reanuda el choque.
Se para el partido por una asistencia en la grada.
VAR
El cuadro local pide un posible penalti en esa acción. El colegiado dice que no hay nada tras la revisión.
Al palo
Centro-chut cerrado al primer palo que da en el poste y el rechace lo golpea un jugador local en el área y salva Ger Nóvoa.
Balón rebotado que llega a Emi, que en carrera desde fuera del área golpea y se estira Prieto para salvar el 1-0.
Tiro muy alto desde media distancia de Martínez.
Tiro de media distancia de Palacín que le hace un extraño a Prieto y tiene que meter la mano a córner.
Córner al primer palo que no llega a empalmar por poco Joserra.
Primer córner para el equipo local.
Primeros minutos de tanteo sin dominador claro.
Keita actúa de delantero y Xemi de mediapunta.
Rechace en la frontal tras un saque de banda que empalma Xemi y para el arquero en dos tiempos.
Empieza el partido
Empieza el encuentro.
Salen los equipos al campo.
Previa y novedades
La Deportiva quiere que la derrota de la semana pasada sea un paréntesis y un mal recuerdo y seguir con la línea de resultados de las ocho semanas anteriores. Hoy se mide a un CP Cacereño que lleva dos meses sin ganar en casa, pero que está muy apurado en la clasificación, pues es 18º. La victoria matinal del Bilbao Athletic impide al cuadro berciano volver a zona de play off, aunque gane, si bien podría igualar a puntos con la misma. El duelo arranca a las 16.00 horas en el Príncipe Felipe y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.
El jueves se incorporaba a los entrenamientos Mfulu. El ex centrocampista de la UD Las Palmas y RC Deportivo lleva varios meses sin jugar. En los próximos días tendrá ficha. «Está feliz e ilusionado, aunque necesita un par de semanas para volver a sentirse futbolista. Lo conocemos y sabemos el tipo de futbolista que es, un top en 2ª División. Espero que en 1ª RFEF pueda dar el nivel», afirmó Nafti.
El preparador franco-tunecino cuenta con las bajas de Andújar, Erik Morán y Fede San Emeterio. Vlad Kysil entra en el centro del campo en lugar de Esquerdo y Xemi y Keita lo hacen en posiciones avanzadas en lugar de Cortés y Slavy.
Julio Cobos tiene las ausencias de Berlanga, Sanchidrián, Oussama y Deco, si bien recupera a Javi Ajenjo, ‘Hyjek’, que se perdió el último duelo en Ferrol y con el que los números del equipo mejoran de forma ostensible. El técnico del cuaddro cepeciano cambia de portero y también introduce las novedades del propio Ajenjo y Javi Barrio.
El partido de la 1ª vuelta acabó 2-0 (2 de noviembre) y supuso la última victoria de la etapa de Fernando Estévez en la formación berciana, la 2ª victoria liguera en casa y la última hasta el comienzo ante el Ourense CF el 10 de enero de la gran racha.
Dirige el partido el alcarreño Roberto Gonzalo Sánchez (Comité Castellano Manchego), con el que la Deportiva ha coincidido dos veces y ganado en ambas: 0-1 al Cornellà en la temporada 2023-2024 y 0-1 al Lugo en la 2024-2025. Aun así, tuvo dos malas actuaciones, perjudicando a la escuadra berciana.
En 7 ocasiones ha visitado la Deportiva la casa cacereña. La más reciente fue en la Copa del Rey 2021-2022, cuando el cuadro de Bolo se impuso 1-2 con tantos de Kuki Zalazar y Agus Medina. Supuso la única victoria blanquiazul. Los otros 2 duelos fueron en 3ª División a mediados del pasado siglo, saldados con 4 victorias extremeñas y 2 empates.
Alineaciones
·CP Cacereño (4-4-2): 13 Quevedo; 22 Emi, 21 Alonso, 3 Javi Barrio -c-, 2 Iván Martínez; 24 Valdera, 6 Nico Conesa, 10 Ajenjo, 5 Joserra; 20 Palacín, 9 Diego Gómez.
Convocatoria: 1 Nieves -ps-, 4 Crespo, 7 Iván Fernández, 12 Kaptoum, 15 Monerris, 16 Diego Guti, 18 Raúl Sanchís, 19 César Gómez, 25 Kensly Vázquez.
DT: Julio Cobos.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 23 Jorrín, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 26 Vlad Kysil, 16 Frimpong; 18 Borja Vázquez, 14 Xemi, 10 Borja Valle -c-; 17 Keita.
Convocatoria: 4 Moltenis, 7 Calderón, 8 Slavy, 9 Cortés, 11 Petkov, 12 Koke, 13 Ángel Jiménez -ps-, 15 Vasco, 20 Pau Ferrer, 22 Esquerdo, 25 Pablo Barredo -ps-.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez (Castilla la Mancha); auxiliares: Mario González y Rafael Alba; cuarto árbitro: Felipe Román.