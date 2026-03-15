Diario de León

Las fotos del punto logrado por la Ponferradina

La Deportiva consigue un punto que le mantiene en la lucha por el play off.

La Deportiva consigue un punto que le mantiene en la lucha por el play off.CARLOS GIL

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.CARLOS GIL

La Ponferradina suma un empate sin goles ante el Cacereño a domicilio

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.CARLOS GIL

La Ponferradina suma un empate sin goles ante el Cacereño a domicilio

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.

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La Ponferradina suma un empate sin goles ante el Cacereño a domicilio

La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.

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La Deportiva se defendió muy bien y volvió a no encajar ningún gol.

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