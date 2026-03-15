La pésima primera parte de la Peña le priva de la victoria en el segundo acto

Publicado por Roberto Fernández Salamanca Creado: Actualizado:

UNIONISTAS B 3

Velasco, Alonso, Romerito, Corrales, Díaz, Ramos, Alejandro (Iglesias, min 84), Hugo, Pablo (Jackson, min 81), Aitor (Redondo, min 46) y Ramajo (Adrián, min 84).

PEÑA/VIDAL 2

Miguel, Álex, Hugo Martínez, Castro, Víctor, Coladilla (Fraguas, min 46), Mikel, Asier (Fabio, min 76), Marcos (Manu, min 76), Marquitos (Joe, min 82) y Ricardo.

Goles: 1-0, min 8: Hugo; 2-0, min 14: Ramajo; 2-1, min 22: Ricardo; 3-1, min 23: Aitor; 3-2, min 47: Ricardo. Árbitro: Iván Pablo (Salamanca). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Aitor, Alejandro, Redondo y Hugo y al visitante Marcos. Expulsó con tarjeta roja a Víctor (min 90). Incidencias: Anexos Reina Sofía, con buena asistencia de aficionados de ambos equipos.

La Peña/Vidal, después de una primera parte para olvidar con un centro del campo inexistente que no se llevó ni un solo duelo y encajando tres goles en poco más de 20 minutos, todo cambió radicalmente en una segunda mitad en la que el equipo leonés incluso mereció la victoria y darle la vuelta al marcador con juego, raza, garra, sacrificio y muchas ocasiones de gol por parte peñista a través de Mikel, Asier, Ricardo... que bien pudieron significar un triunfo que a la postre se quedó en derrota por 3-2 ante el Unionistas en los Anexos del Reina Sofía.

Los peñistas intentaron de todas las formas ganar el partido en una segunda parte plena de juego, pelea y esfuerzo, con un derroche físico brutal, presionando la salida del balón local con Fraguas y Marquitos omnipresentes, además del empuje de Marcos, junto a una defensa que se adelantó siempre. Al final, la pésima primera parte pasó factura al equipo leonés, que por juego y desgaste físico de la segunda parte mereció los 3 puntos.