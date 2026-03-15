La pésima primera parte de la Peña le priva de la victoria en el segundo acto
Los peñistas intentaron de todas las formas ganar el partido en una segunda parte plena de juego, pelea y esfuerzo
UNIONISTAS B 3
Velasco, Alonso, Romerito, Corrales, Díaz, Ramos, Alejandro (Iglesias, min 84), Hugo, Pablo (Jackson, min 81), Aitor (Redondo, min 46) y Ramajo (Adrián, min 84).
PEÑA/VIDAL 2
Miguel, Álex, Hugo Martínez, Castro, Víctor, Coladilla (Fraguas, min 46), Mikel, Asier (Fabio, min 76), Marcos (Manu, min 76), Marquitos (Joe, min 82) y Ricardo.
Goles: 1-0, min 8: Hugo; 2-0, min 14: Ramajo; 2-1, min 22: Ricardo; 3-1, min 23: Aitor; 3-2, min 47: Ricardo. Árbitro: Iván Pablo (Salamanca). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Aitor, Alejandro, Redondo y Hugo y al visitante Marcos. Expulsó con tarjeta roja a Víctor (min 90). Incidencias: Anexos Reina Sofía, con buena asistencia de aficionados de ambos equipos.
La Peña/Vidal, después de una primera parte para olvidar con un centro del campo inexistente que no se llevó ni un solo duelo y encajando tres goles en poco más de 20 minutos, todo cambió radicalmente en una segunda mitad en la que el equipo leonés incluso mereció la victoria y darle la vuelta al marcador con juego, raza, garra, sacrificio y muchas ocasiones de gol por parte peñista a través de Mikel, Asier, Ricardo... que bien pudieron significar un triunfo que a la postre se quedó en derrota por 3-2 ante el Unionistas en los Anexos del Reina Sofía.
Los peñistas intentaron de todas las formas ganar el partido en una segunda parte plena de juego, pelea y esfuerzo, con un derroche físico brutal, presionando la salida del balón local con Fraguas y Marquitos omnipresentes, además del empuje de Marcos, junto a una defensa que se adelantó siempre. Al final, la pésima primera parte pasó factura al equipo leonés, que por juego y desgaste físico de la segunda parte mereció los 3 puntos.