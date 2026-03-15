La Cultural Leonesa juvenil se mantiene firme

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 3

Nicolás Ares, Cachán (Álvaro Fernández, min 74), Bardón, Rául Calvo, Raúl Freitas, Miguel Arribas, Hugo Aller, Mauro, Falagán (Diego Julián, min 44), Izán (Dani Álvarez, min 79) y Marc Escudero (Lafu, min 74).

REAL VALLADOLID B 2

San José, Serna, Guerrero, Nico, Almaraz, Husillos (Bermejo, min 86), Gamazo (De Bernardi, min 64), Marcos Cruz, Caparrós (Eric Peñas, min 86), Redondo (Óscar del Río, min 72) y Herrador (Mendoza, min 86).

Goles: 0-1, min 19: Guerrero; 1-1, min 42: Cachán; 1-2, min 71: Redondo; 2-2, min 78: Miguel Arribas; 2-3, min 82: Raúl Freitas. Árbitro: Kevin Castro Dacosta (Comité castellano y leonés). Auxiliado en las bandas por Guzmán Bel Díez y Nicolás Risco García. Mostró tarjeta amarilla a los locales Raúl Calvo, Mauro, Cachán, Dani Álvarez y Lafu; y por los visitantes a Husillos, Marcos Cruz (en dos ocasiones, lo que conllevó su expulsión) y Óscar del Río. Mostró roja directa al entrador culturalista Víctor Matos Fernández y al jugador vallisoletano Redondo, cuando este ya estaba sustituido en el banquillo. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro, con buenas condiciones para la práctica del fútbol y un buen grupo de aficionados.

La Cultural Leonesa remontó en dos ocasiones al filial del Valladolid para hacerse con una importante victoria contra uno de los equipos más potentes de la categoría (en la primera vuelta en un partido loco también hubo triunfo blanco por 3-4).

Guerrero adelantó a los visitantes mediado el primer tiempo, pero Cachán logró la igualada justo antes del descanso. En la segunda parte, Redondo volvió a adelantar a los vallisoletanos pero la Cultural no se rindió y consiguió la remontada con dos goles en cuatro minutos (78 y 82) obra de Miguel Arribas y Raúl Freitas.

Con este resultado la Cultural mantiene los seis puntos de ventaja más el goal average respecto al Santa Marta de Tormés.