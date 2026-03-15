Tilena Martínez, oro con España en la Copa de Europa

La leonesa Tilena Martínez Fernández firmó una destacada actuación en la Copa de Europa de Lanzamientos, celebrada en Nicosia (Chipre), en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas. La intensa lluvia dificultó el desarrollo de las pruebas y obligó a las atletas a adaptarse a un círculo de lanzamiento especialmente resbaladizo.

En el lanzamiento de peso femenino dentro de la categoría sub-23, Tilena, subcampeona de España en el Campeonato absoluto de Valencia hace dos semanas, tuvo un inicio lejos de su marca, pero supo reponerse y en el cuarto intento logró 15,12 m, colocándose en cuarta posición, a solo 32 cm del bronce.

Esta actuación le permitió sumar muchos puntos y contribuyó a que el equipo femenino sub23 de España alcanzara un hito histórico al proclamarse campeón continental por equipos.

La atleta del Club Universidad de León Sprint Atletismo, entrenada por Víctor Ruiz y Manuel Martínez, volvió a demostrar su carácter competitivo y regularidad. Con este resultado, Tilena Martínez cierra una brillante temporada invernal y afronta con ambición la temporada al aire libre, buscando nuevos éxitos tanto a nivel nacional como internacional.