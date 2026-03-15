La Ponferradina saca un punto de Cáceres

Publicado por Alberto Ortiz Cáceres Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina no pasó del empate sin goles en su visita al estadio Príncipe Felipe ante el Cacereño. Con este resultado, el bloque berciano está a dos puntos del play off de ascenso.

El entrenador visitante, Mehdi Nafti, planteó su habitual esquema táctico con el 4-2-3-1 y con un XI inicial en el que introdujo algunas variaciones. De salida, formo con Andrés Prieto bajo palos. Una línea defensiva de cuatro jugadores, con Jorrín, una de las novedades en el equipo titular y que ocupó el lateral derecho, mientras que Germán Nóvoa y Undabarrena, elegido MVP de la Primera Federación en febrero, se situaron como pareja de centrales, quedando Andoni López como carrilero por la izquierda. En el centro del campo, Frimpong y Kysil, que entró en el once inicial, se encargaron de la dirección de juego como mediocentros. Después, en una línea más ofensiva alineó a Borja Vázquez como extremo derecho y a Borja Valle, que jugó por el lado izquierdo del ataque, mientras que Xemi jugó como enganche en la mediapunta. Otra de las novedades fue la entrada de Keita como delantero centro.

La primera parte comenzó con equilibrio de fuerzas, con dos equipos luchando por tener la posesión del balón y sin que hubiera un dominador claro en el primer cuarto de hora de juego. El juego se desarrolló principalmente en el centro del campo y con dos equipos que presionaron arriba la salida de balón del rival. El conjunto cacereño fue el que tuvo la primera aproximación con cierto peligro a los 13 minutos en un disparo de Nico Conesa, que sacó con una buena mano Andrés Prieto.

El lateral diestro Emi dispuso de una gran ocasión tras lanzar un latigazo desde fuera del área, que obligó a lucirse a Andrés Prieto, que envió el esférico a saque de esquina. El conjunto local aumentó su ritmo y comenzó a poner en serios problemas a la zaga visitante, y a punto estuvieron de marcar el primer gol a los 20 minutos en un centro-chut cerrado de Joserra que se estrelló en el poste. El rechace lo recogió Diego Gómez, pero su disparo lo interceptó Germán Nóvoa. Los locales reclamaron la revisión del VAR en una acción previa, donde reclamaron un penalti por agarrón a Conesa, pero el árbitro no consideró que hubiera nada punible.

El encuentro ganó en intensidad, aunque las llegadas al área escasearon, sobre todo por parte del equipo berciano, que rayó a un buen nivel en defensa, pero al que le faltó mayor presencia en ataque. Sin embargo, la buena noticia para la deportiva es que comenzó a tener más el balón en el tramo final de la primera parte y pisó más las inmediaciones del área rival, aunque sin generar demasiado peligro. Al descanso se llegó sin que el marcador se moviera tras una primera parte en la que los extremeños estuvieron mejor en la primera media hora, mientras que la Ponferradina estuvo segura en defensa y mejoró su juego en el último cuarto de hora.

Tras el paso por los vestuarios Nafti, decidió dejar en el banquillo a Kysil, que vio cartulina amarilla, y entró en su lugar Calderón, que ocupó el extremo izquierdo. Nafti retrasó la posición de Borja Valle a la de mediocentro. Este cambio pareció dar más consistencia al centro del campo y el conjunto berciano comenzó a mover el balón con mayor fluidez, haciéndose con el dominio del encuentro, aunque le faltó más chispa en la parte ofensiva. Por ello, Nafti volvió a mover ficha metiendo en el campo a Slavy y Cortés para dar más mordiente al ataque. El partido estuvo abierto, pero las ocasiones de gol brillaron por su ausencia.

Monerris lo intentó para el equipo extremeño con un disparo desde la frontal del área que salió fuera a los 70 minutos. Los visitantes tuvieron la desgracia de la lesión de Andoni López, que se tuvo que retirar, entrando en su lugar Vasco en el 72. El Cacereño tuvo la mejor ocasión del partido en un remate de Diego Gómez que se estrelló en el larguero a los 76 minutos. Los bercianos tuvieron su primer remate entre los tres palos a los 78 minutos en un saque de esquina que remató de cabeza Slavy a las manos de Quevedo.

De nuevo, lo volvió a intentar el conjunto blanquiazul en una buena combinación entre Calderón y Borja Vázquez, y el disparo de este se marchó alto en el 85. El colegiado decidió añadir tres minutos y en ellos Esquerdo pudo marcar para el bloque berciano tras regatear a un rival y su remate con la zurda desde la frontal del área se marchó por encima del larguero. La Ponferradina pidió la revisión del VAR en la última jugada del partido por un posible penalti cometido sobre Cortés, pero el árbitro no señaló nada.