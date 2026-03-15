La Cultural Leonesa se agarra a Collado

Un doblete de Andrés Martín, el último gol para deshacer el empate en el tramo final del partido, significó la derrota de la Cultural y reforzó al Racing de Santander como líder sólido y destacado de Segunda División en busca del ascenso directo a Primera División cuando restan doce jornadas para la conclusión del campeonato de Liga regular. El equipo cántabro derrotó por 1-2 a una Cultural Leonesa que no ha reaccionado con el cambio de entrenador: tres derrotas de tres partidos con Rubén de la Barrera en el banquillo, los últimos trece encuentros sin ganar y anclada en los puestos de descenso a Primera Federación.

El delantero de la Cultural Leonesa Diego Collado, pese a la derrota ante el líder, el Racing de Santander (1-2), tercera consecutiva del equipo, sigue aferrándose «a los detalles y solo podemos agarrarnos al buen juego, aunque no se esté reflejando en los resultados", afirma.

El jugador insiste en el mensaje de «positivismo", y al convencimiento de que, pese a la situación clasificatoria, penúltimos en LaLiga Hypermotion de Segunda División, a siete puntos de los puestos de permanencia, «dentro del vestuario no hay nadie que no confíe en que esto se puede sacar adelante».

Sobre la derrota ante el equipo cántabro destaca, como una de sus principales virtudes, su «pegada, con muchas llegadas, posesión, transiciones, un equipo muy completo", ante el que realizaron, reitera, «un buen partido en líneas generales y solo en pequeños detalles se fue el partido, como el último gol, donde de una llegada nuestra, llegó su contragolpe que materializaron», matiza el culturalista.

En todo caso, pese a lo complicado del calendario, donde se han enfrentado sucesivamente a los cuatro primeros clasificados —lo cerrarán en la visita a Castellón el lunes 23 de marzo-, Collado está convencido que «es una Liga de dinámicas y una victoria cambia completamente la película", advierte con confianza.