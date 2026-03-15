La Peña Real Madrid-Trobajo, de celebración

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Peña Real Madrid de Trobajo del Camino celebrará este próximo sábado 21 de marzo el XXIII aniversario de su creación, comenzando los actos previstos para ello con una recepción de peñas, socios y sinpatizantes a partir de las 21.00 horas en el Restaurante Atrio de la capital leonesa, para a las 21.30 horas festejarlo con una cena de celebración en el citado restaurante.

A lo largo de la cena se obsequiarán regalos entre los asistentes. Si algún simpatizante quiere asistir todavía a la cena se tiene que dirigir al presidente de la Peña, José Luis Díez Martínez (659 958 662).