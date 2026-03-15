Olímpico y Dépor acaban en tablas

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

OLÍMPICO DE LEÓN 2

Natalia, Nere (Paola, min, 80), Fariza, Sofía (Claudia, min 88), Aitana (Gago, min 88), Helena, Ayure (Aida, min 63), Emma, Albiol; Luta (Inés, min 63) y Roldán.

DEPORTIVO B 2

Antía, Paula, Carmen, Otero (Cercido, min 76), Rivas, Sonso, Valbuena, Karla, Jenny (Yanis, min 90), Emma y Claudia (Mariño, min 46).

Goles: 0-1, min 5: Daniela Valbuena; 1-1, min 6: Fariza; 2-1, min 7: Sofía; 2-2, min 37: Daniela Valbuena. Árbitro: Eduardo Burgaleta, auxiliado en las bandas por Marcos Rello y Pablo Cabero. Amonestó con tarjeta amarilla a Ayure (min 39) por parte del Olímpico de León y a las visitantes Jenny (min 37), Paula (min 77) y Sonso (min 88) por parte del Deportivo de La Coruña B. Incidencias: Partido disputado en el Complejo Deportivo Olímpico de León.

Duelo de equipos muy necesitados de puntos el que se vivía en la jornada 21 del campeonato liguero en el Complejo Deportivo, que acabó con 2-2. Sorprendían además las coruñesas adelantándose muy pronto en el marcador por medio de Valbuena y el Olímpico quedaba un tanto aturdido por el gol, pero que se reponía dando la vuelta al marcador en apenas 2 minutos. Un golazo de Fariza prácticamente desde la divisoria daba alas a las leonesas, que una jugada después, se ponía por delante en el marcador tras aprovechar Sofía una jugada en el área rival.

Cuando todo pintaba de cara para el Olímpico, de nuevo Valbuena ponía las tablas en un partido que ya no se vería alterado en la segunda mitad.