El Júpiter se impone al Mirandés B y se coloca en tierra de nadie

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

JÚPITER LEONÉS 2

Palomares, Luengo, Carmona, Jairo, Collantes (Alexander, min 70), Oviedo (Morante, min 55), Isaque, Aatif, Jassem (Turi, min 55), Cuello (Aznar, min 90) y Kaua (Álvaro, min 55).

MIRANDÉS B 0

Alejandro, Hodei, Eduard, Álex (Julen, min 77), Hugo, Markel (Aimar, min 61), Marcos, Sergio (De Lucas, min 77), Joaquín (Kaptiev, min 88), Diego (Udoh, min 46) y Ángel.

Goles: 1-0, min 28: Isaque; 2-0, min 90: Morante. Árbitro: Carlos David Tellez (Comité de Castilla y León), asistido en las bandas por Sergio Casado y Asier Romero. Amonestó con cartulina amarilla a Kaua, Collantes, Carmona, Alexander y Morante por los locales, mientras que por los visitantes la vieron Diego y Julen. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro, con escasa asistencia de aficionados sobre las gradas.

El Júpiter Leonés se salió con la suya superando al Mirandés B en un partido en el que los locales fueron superiores, aunque hasta el minuto 90 no sentenciaron el compromiso (2-0). La primera mitad fue de dominio del filial culturalista aunque sólo pudo adelantarse con un golazo de Isaque en el minuto 20 de partido.

Ya a punto de decretarse el final, marcó el segundo Morante.