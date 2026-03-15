Raphinha y Cancelo protegen las distancias del Barcelona

Publicado por Ginés Muñoz Barcelona Creado: Actualizado:

El día en que los socios del Barcelona estaban llamados a las urnas para votar a quien será su presidente los próximos cinco años, Raphinha y Joao Cancelo eligieron la Liga, liderando una goleada ante un triste Sevilla (5-2) para consolidar al conjunto azulgrana una jornada más en el liderato. Un partido sorprendentemente plácido para el cuadro catalán, que se le puso muy pronto de cara y que además le permitió vengar el 4-1 que encajó en la primera vuelta.

Flick entendió la visita del Sevilla como un partido de entre guerras y, pensando en el decisivo duelo de Champions ante el Newcastle, reservó a Lamine Yamal y Eric García. Y así, con una banda derecha inédita con el joven Espart debutando como titular en el lateral y Roony ocupando la plaza del 10 en el extremo, casi todo el peligro azulgrana llegó por el costado izquierdo de Cancelo y Raphinha.

Ambos fueron los protagonistas de los dos primeros tantos del conjunto local, tras sendos penaltis forzados por Cancelo: en el primero fue derribado por Sow y en el segundo su internada en el área acabó interrumpida por una mano de Carmona. Raphinha fue el encargado de transformar ambos: el primero al estilo Panenka y el segundo ajustando el balón a la cepa del poste derecho y haciendo inútil la estirada de Vlachodimos.

Olmo hacía el tercero en el minuto 37 tras recibir una asistencia (también desde la izquierda) de Bernal. Almeyda movió ficha al descanso dando entrada a Ejuke y Vargas por Carmona y Suazo, para buscar más velocidad por banda. Y también sentando a Akor para poner a Maupay como referencia ofensiva. Sin embargo, Raphinha sentenciaba a los seis minutos de la reanudación con un chut que despistaba a Vlachodimos después de golpear en Gudelj.

El tercero del brasileño nació de un eslalon eléctrico de Fermín, al que Flick había dado entrada en el entreacto para dosificar a Pedri pensando de nuevo en la visita del Newcastle del próximo miércoles. El quinto llegaría cuatro minutos después, obra de Cancelo, que redondeaba su gran tarde recibiendo de Raphinha en el centro del campo un balón que dejaba pasar Lewandoski, para plantarse frente a Vlachodimos, recortar a Gudelj y salvar la entrada de Oso. El Sevilla vio puerta en el añadido con un cabezazo de Sow, libre de marca, a centro de Oso que colocó el definitivo 5-2.