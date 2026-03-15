El Ciudad de Ponferrada SDP sale de vacío frente al Insolac

Publicado por A. Ortuño Sevilla Creado: Actualizado:

INSOLAC 73

Sumbey-Alley (14), Cabral (6), Dedovic (18), Latorre (9) y Franch (10). También jugaron: Cecilia (8), Jankovic (8), Santos (-) y Dibba (-).

CIUDAD DE PONFERRADA 66

David Òrrit (7), Jamie Bergens (15), Okeke (13), Riley Hayes (15), Antonio Morales (5). También jugaron: Sergio Romero (3), Rasmus Blak (0), Josep Fermí Cera (6), Chacón (0), Sima (2).

Marcadores parciales: 25-20, 42-32 (descanso), 58-48 y 73-66 (final). Árbitros: Kunal Melwani Chugani y Alejandro Gómez Luque. Sin eliminados por personales. Incidencias: Palacio de los Deportes San Pablo.

El Ciudad de Ponferrada SDP perdió en la pista del Insolar Cajasol 87 por 73-66, en el duelo por la tercera plaza de la fase regular del grupo Oeste de la Segunda FEB, que ahora ocupan los sevillanos. Este duelo se presentó para ambos contendientes con el tercer puesto en disputa. Los bercianos buscaron consolidar su tercera posición, amenazada por el conjunto sevillano, con las mismas victorias (13) y derrotas (7), y en el que los de Oriol Pozo intentarían primero ganar el partido y, en el caso de perder, defender su renta de diez puntos que logró en la primera vuelta, en la que venció por 88-78. El primer objetivo, a pesar de que estuvieron cerca de su rival durante buena parte del pulso, no pudieron conseguirlo. Lo del average sí consiguieron retenerlo a su favor por tres puntos de margen.