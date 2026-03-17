La Urban Race reunirá a 70 pilotos en el circuito urbano de La Bañeza

La Bañeza se convertirá el domingo 22 de marzo en la capital del automovilismo. De la mano de su Urban Race que cumple ocho ediciones consolidada ya como un referente. En la salida nada menos que 70 inscritos (60 más en lista de espera) entre los que se encuentra Sergio Vallejo.

Organizada por el club BMR (Bañeza Motor Racing) con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, la Urban Race 8.0 se presentaba ayer en sociedad iniciando una cuenta atrás que culminará el sábado con las verificaciones en la avenida de la Plata a partir de las 18.00 horas.

La carrera se desarrollará el domingo por las calles de la localidad en un circuito de exigencia y espectacularidad que los pilotos deberán acometer en dos mangas desde las 9.30 horas. En la presentación oficial de la Urban Race 8.0 estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el concejal José Carlos Prieto y el presidente del club BMR Andrés Martínez. Para el alcalde, que felicitó al club BMR por su trabajo, este tipo de eventos «hacen Bañeza».