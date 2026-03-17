«Hacerlo bueno en casa»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Los componentes de la Deportiva que comparecieron ante la prensa tras el encuentro de Cáceres, empezando por el entrenador, se lamentaron por no llevarse para Ponferrada los 3 puntos tras el dominio de la 2ª parte, a pesar de que el cuadro extremeño fue el que tuvo las ocasiones más claras en el choque, entre ellas 2 postes. «Hay que seguir remando y continuar en la pelea. Me fui con la sensación agridulce de que en cualquier jugada pudimos hacer gol, pero los equipos se juegan mucho y es muy difícil ganar a estas alturas en cualquier campo. Si ganamos el sábado en casa, haremos bueno el punto de Cáceres y entonces será un puntazo», afirmó Calderón. El extremo derecho es uno de los candidatos a suplir la ausencia de Borja Valle (sancionado) en el choque de este sábado. Ello conllevaría que Borja Vázquez actuase de extremo izquierdo.

David Andújar podría ser la gran novedad en la convocatoria del sábado, aunque no se espera que juegue de salida, en el caso de estar definitivamente disponible. Pero sí daría a Nafti una opción más para el centro del campo en un momento dado adelantando a Undabarrena, más cuando entrena con normalidad en esta 29ª jornada no puede contar con Borja Valle, que viene actuando en muchos minutos de las segundas partes en ese puesto de pivote.

Erik Morán hizo carrera en la jornada del lunes, pero ayer no entrenó. Tampoco lo hizo Andoni López, que a estas alturas de la semana es la principal duda.