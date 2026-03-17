El Real Madrid anula al Manchester City

Publicado por Óscar Maya Manchester Creado: Actualizado:

Después de una semana de que se escuchara la palabra remontada en centenar de ocasiones en Manchester, al City le duró la esperanza 20 minutos. Lo que tardó Bernardo Silva en inmolar a su equipo tapando con el brazo un disparo de Vinicius en la línea de gol. Expulsado, penalti para el Real Madrid convertido por el brasileño y clasificación a cuartos con menos sufrimiento del esperado (1-2).

Mientras el Madrid saboreaba los cuartos y otro triunfo en el Etihad, Pep Guardiola perdía los papeles después de ver cómo todo su plan se desmoronaba con apenas veinte minutos en el marcador. Bernardo acababa de sufrir la primera expulsión de su carrera deportiva, concedió un penalti al Real Madrid, que esta vez Vinicius no falló, y obligó a su equipo a una quimera, remontar cuatro goles en contra con un jugador menos.

Se desgañitaba el técnico de Sampedor con el cuarto árbitro al tiempo que era amonestado por su conducta. La gran remontada que ansiaba Manchester y que faltaba en el palmarés de Guardiola se esfumaba. Y eso que el City hizo méritos para cumplir con ese cliché de que las remontadas comienzan con un gol tempranero. Después de un fallo de Valverde en el primer minuto, el City dispuso de tres ocasiones en cinco minutos. Se merecía el gol que encendiera los ánimos el City, pero a la contra, la tan temida arma por Guardiola, la eliminatoria se terminó.

MANCHESTER CITY

1

Donnarumma; Nunes (Semenyo, min 57), Dias (Guéhi, min 46), Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Bernando Silva, Reijnders (Aké, min 46); Doku, Cherki y Haaland (Marmoush, min 57).

REAL MADRID

2

Courtois (Lunin, min 46); Alexander-Arnold (Carvajal, min 83), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago (Manuel Ángel, min 74), Valverde, Arda Güler, Vinícius y Brahim (Mbappé, min 69).

Goles: 0-1, min 22: Vinicius, de penalti; 1-1, min 41 Haaland; 1-2, min 92: Vinicius. Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Guardiola (min 25, fuera del campo) y Khusanov (min 45) por parte del Manchester City y a Mbappé (min 76) y Alexander-Arnold, (min 80) por parte del Real Madrid. Expulsó a Bernardo Silva (min 20). Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.